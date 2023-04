Il existe de nombreuses versions de la Bugatti Chiron, mais aucune n'est aussi extrême que la Bolide. Pour vous rafraîchir la mémoire, il s'agit d'un monstre plus puissant, plus léger et exclusivement réservé au circuit. Et après une longue attente, la marque de Molsheim se rapproche de la production.

C'est du moins ce qui ressort d'un récent message posté sur les réseaux sociaux. Nous apprenons ainsi qu'un "développement intense a lieu" depuis que la présentation du concept, en 2020. Deux clichés du véhicule en gros plan ont également été dévoilés, avec ses fameux phares en forme de X et ses sorties d'air au-dessus des roues avant, le tout dans une robe en fibre de carbone nue.

Ce qui est intéressant, c'est que nous avons déjà vu la Bolide sous tous les angles... En fait, Bugatti prévoit une production de 40 modèles, tous non homologués pour la route mais également non identiques au concept présenté à Pebble Beach. Avec la formulation du message de Bugatti sur les réseaux sociaux combinée aux images en gros plan, nous nous demandons s'il n'y a pas quelques mises à jour qui n'ont pas encore été dévoilées.

Bugatti a déjà réduit la puissance à "seulement" 1577 chevaux, contre les 1825 ch du concept initial. Cette mesure a été prise afin que le moteur W16 à quatre turbocompresseurs puisse fonctionner avec de l'essence standard plutôt qu'avec du carburant de course. Grâce à cette réduction de poids, la Bolide ne pèse plus que 1450 kg et son rapport poids/puissance a de quoi impressionner. Il n'y a pas encore de chiffres officiels concernant la vitesse ou l'accélération, mais Bugatti s'est vanté d'un 0 à 500 (oui, 500 km/h) en un peu plus de 20 secondes. Il ne s'agit toutefois que d'une estimation théorique.

Lorsque la Bolide de série a été annoncée en 2021, Bugatti a indiqué qu'elle ne serait construite qu'à 40 exemplaires, à 4 millions d'euros l'unité. La société a également précisé que le développement de la Bolide prendrait trois ans et que les livraisons aux clients débuteraient en 2024. Si l'on en croit ce teaser, Bugatti semble bien parti pour respecter cette échéance.

Galerie: Bugatti Bolide, version de production