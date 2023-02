Voici une polémique qui pourrait bien changer entièrement le marché automobile. Cette dernière est tirée d'une photo scandaleuse d'une Bugatti Chiron Profilée sur une piste cyclable dans Paris. Cette polémique est même allée dans les très hautes sphères du pouvoir puisque l'adjoint au maire de Paris s'est fendu d'un tweet assassin que vous pouvez consulter ci-dessous :

Emmanuel Grégoire demande donc que Bugatti soit sommé de payer 135 € d'amende suite à cet écart de conduite de la part de la marque. Plus tôt dans la semaine nous vous avons parlé du prix de vente astronomique de ce modèle unique de Chiron Profilée. En effet, lors de la vente de la maison Sotheby's du 1er février à Paris, cette Chiron "One of One" était partie pour 9 792 500 €, devenant la voiture neuve la plus chère vendue aux enchères.

Évidemment, Emmanuel Grégoire n'a pas été le seul à réagir à ces clichés. La paléoclimatologue Valérie Masson-Delmotte a posté ce tweet :

Dans ce tweet, Valérie Masson-Delmotte fustige le fait de faire de la publicité pour une voiture qui consomme en moyenne 24,8 l/100 km. La chose tout à fait intéressante qu'il serait bon de rappeler, c'est que les Bugatti Chiron sont des voitures qui ne parcourent pas plus de 1000 km par an. Elles se retrouvent in fine beaucoup moins polluantes que la voiture de monsieur Tout-le-monde.

Le tweet se finit par la phrase suivante : "Et si on faisait un meilleur usage de l'intelligence et de la créativité". Nous invitons Valérie Masson-Delmotte à se renseigner sur toutes les caractéristiques techniques d'une Bugatti Chiron. Quand nous parlons de ce modèle, nous parlons justement d'une voiture qui tire toute la quintessence de l'ingénierie automobile. Une voiture qui intègre un moteur aussi complexe que puissant, une aérodynamique pensée dans les moindres détails jusqu'au bouchon de valve du pneu, le tout dans un design élégant.

À vous de juger si cette polémique a lieu d'être ou non. Cependant, nous assistons à la fin d'une époque dans l'automobile, dont la Chiron est l'une des plus belles représentantes. Est-ce trop demander de pouvoir encore rêver avec ce genre de cliché avant que toute l'industrie ne se tourne vers l'électrique ?

Galerie: Bugatti Chiron Profilée à la vente aux enchère RM Sotheby's