Chaque jour, des millions d'automobilistes vivent la même vie : ils quittent leur domicile, prennent la voiture (ou les transports en commun) et se rendent au travail en sachant qu'ils devront affronter des embouteillages.

Beaucoup de villes deviennent en effet un cauchemar aux heures de pointe, mais comme le montre le classement 2022 des villes les plus fréquentées du globe, établi par INRIX, certains sont moins bien lotis que d'autres.

Quatre villes françaises dans le top 50

Les chercheurs de la société spécialisée dans la mobilité ont analysé, à partir de données GPS anonymes, la circulation de centaines de villes du monde entier et ont comparé la situation de 2022 à celle de 2021 et 2019, c'est-à-dire avant que la pandémie ne change nos habitudes. La vitesse moyenne du trafic tout au long d'une journée a été calculée et un classement mondial et continental a ensuite été établi.

Le classement tient compte du score INRIX, un coefficient qui prend en compte la gêne occasionnée par les embouteillages par rapport à la taille de la ville. Ainsi, la ville la plus "invivable" en termes de trafic est Londres, avec 156 heures perdues dans les embouteillages chaque année (+5% par rapport à 2021 et 2019) et une vitesse moyenne de 16 km/h.

En deuxième position de ce classement peu enviable, on trouve Chicago avec 155 heures et une augmentation spectaculaire de 49% par rapport à 2021. Le podium est complété par Paris, avec 138 heures perdues en 2022. Contrairement aux deux premiers du classement, le trafic dans la capitale française s'est en fait amélioré de 1% par rapport à 2021 et de 16% par rapport à 2019.

Il faut descendre jusqu'à la 21e place pour trouver une autre ville de France, à savoir Lyon. En 2022, les automobilistes ont perdu 92 heures dans les bouchons, ce qui représente là aussi une baisse par rapport à 2021 (-9%) et 2019 (-12%). Marseille est 30e de ce classement, avec 83 heures perdues (+6% par rapport à 2021 et +2% par rapport à 2019) et une vitesse moyenne de 11 km/h. Enfin, Nice intègre de justesse le top 50, à la 47e position, avec une augmentation de 18% des heures perdues (71 en 2022) par rapport à 2021.

Concernant les autres villes françaises présentes dans le classement d'INRIX, qui totalise près de 1000 villes, on trouve Nîmes (55e), Bordeaux (73e), Grenoble (79e), Toulon (84e) ou encore Strasbourg (97e).

Les 10 premières villes du classement