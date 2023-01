La One restera un modèle unique pour AMG, car la division hautes performances de Mercedes ne développera pas une autre hypercar homologuée pour la route avec le cœur d'une voiture de F1. Le directeur du développement des véhicules d'Affalterbach, Steffen Jastrow, a déclaré à CarSales lors du lancement de la C63 S en Australie qu'il n'y aurait pas de successeur direct en raison des réglementations plus strictes sur les émissions. Ayant travaillé sur la voiture, il a admis qu'il était difficile de la rendre conforme à la norme WLTP.

"Je ne dirais pas que nous n'aurons jamais de nouvelle hypercar. Une hypercar basée sur le groupe propulseur de la Formule 1 ? Je pense qu'il n'y a aucune chance."

Mercedes-AMG One (2022)

Avec l'entrée en vigueur de la réglementation Euro 7 plus tard dans la décennie, les chances de voir une autre voiture de route équipée d'un moteur de F1 sont minces, voire nulles. Sans surprise, Jastrow s'est montré beaucoup plus optimiste quant aux perspectives d'une hypercar électrique, affirmant qu'il serait plus facile de certifier une machine de performance zéro émission pour un usage routier. Pour rappel, AMG n'est pas étranger à ce concept, ayant construit neuf unités de la SLS AMG Electric Drive à quatre moteurs il y a environ dix ans.

Avec le concept Vision AMG dévoilé l'année dernière, Mercedes a ouvert une fenêtre sur l'avenir de la performance électrique. L'une des trois plateformes sur lesquelles la marque allemande travaille est AMG.EA, pour les voitures de sport purement électriques. Elle est en cours de développement et vise à offrir une "technologie de transmission révolutionnaire", selon le PDG d'AMG, Philipp Schiemer, qui quittera ses fonctions le 1er mars.

Entre-temps, AMG a commencé la production de la One et a récemment livré la première voiture à un client. Seules 275 unités seront produites, et elles sont déjà épuisées depuis longtemps. C'est le véhicule de route le plus rapide sur plusieurs circuits importants, dont la Nordschleife, Hockenheim (en configuration Grand Prix) et le Red Bull Ring.

L'AMG One n'est pas la seule hypercar à s'appuyer fortement sur une technologie dérivée de la F1, puisque l'Aston Martin Valkyrie a été développée en collaboration avec Red Bull Racing. Une version radicale, baptisée AMR Pro, renonce à la plaque d'immatriculation pour libérer tout le potentiel du véhicule sur un circuit.