2022 est loin d'être une grande saison pour Mercedes en Formule 1. L'équipe allemande n'est parvenue à remporter qu'une seule course, George Russell triomphant au Brésil lors de l'avant-dernière manche de la sason. Il s'est ensuite emparé de la quatrième place au classement des pilotes, tandis que Lewis Hamilton a dû se contenter de la sixième place. Malgré une année compliqué pour la marque habitué au succès depuis une décennie, AMG a décidé de marquer la fin de la saison de F1 avec une édition spéciale de la SL.

Basé sur la 63, le roadster sportif est désormais disponible dans une version "Motorsport Collectors Edition" avec un assortiment de modifications visuelles pour imiter la F1 2021 plutôt que la W13 de l'année dernière. Tout comme la W12 pilotée par Hamilton et Bottas cette année-là, la peinture métallisée présente une graduation de couleurs allant de l'argent au noir obsidien, combinée au vert de son sponsor principal Petronas. La moitié arrière de la voiture est ornée de nombreuses étoiles à trois branches pour faire écho à la voiture de course.

Mercedes-AMG SL 63 Motorsport Collectors Edition

13 Photos

De série, les préparateur de chez Mercedes-AMG installent le pack aérodynamique AMG. Le kit adapté au SL comprend, entre autres, un nouveau diffuseur et des modifications du soubassement pour améliorer l'écoulement de l'air. De nombreuses touches de noir ont été ajoutées grâce aux packs AMG Night Package et AMG Night Package II, notamment une calandre chromée noire, des étriers de frein foncés et des badges noirs.

Le SL 63 Motorsport Collectors est équipé de jantes de 21 pouces à 10 rayons doubles et d'un toit en tissu noir à commande électrique. Vous pouvez opter pour les sièges AMG Performance en cuir Nappa noir avec surpiqûres rouges ou jaunes, les deux étant dotés d'un emblème AMG en relief dans les appuis-tête. Les garnitures en fibre de carbone, le système audio Burmester, l'affichage tête haute et le système de télémétrie AMG Track Pace complètent l'équipement.

Mercedes ne produira que 100 roadsters, et chacun d'entre eux sera livré avec une housse d'intérieur fabriquée dans un tissu synthétique qui ne se déchire pas. Elle est également dotée d'une doublure antistatique en flanelle tissée à l'intérieur pour protéger le véhicule des rayures et de la poussière.

Le SL 63 Motorsport Collectors Edition est un véhicule de prestige qui n'a rien à envier aux autres. Il utilise donc le même V8 biturbo de 4,0 litres développant 585 chevaux et 800 Nm de couple.