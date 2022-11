Lewis Hamilton a répété à plusieurs reprises qu'il n'aimait pas conduire sur route ouverte, mais il a fait une exception à la règle au Japon. Dans une vidéo publiée sur son compte Instagram, le pilote de Formule 1 s'est filmée en train de conduire une Nissan GT-R R34 dans les rues de Tokyo.

Le septuple champion du monde de Formule 1 n'a pas ménagé la sportive nippone. On le voit exploiter la GT-R comme il se doit avec des drifts et des donuts sur une route qui ne semble pas fermée à la circulation. Cela n'a pas manqué de faire réagir sa communauté ainsi que bon nombre d'internautes sur les réseaux sociaux.

De plus, cette Nissan GT-R ne lui appartient pas, et il ne l'a même pas empruntée à un ami. Il s'agit tout simplement d'une voiture de location, louée à la société omoshirorentacar. L'entreprise de location n'approuve pas la conduite de Lewis Hamilton. Elle n'était visiblement pas au courant que sa GT-R allait être utilisée de cette manière et a publié un message en story pour condamner son comportement : "Nous interdisons ce type de conduite. C'est un acte horrible fait sans notre permission".

Lewis Hamilton s'amusait comme un enfant, mais la voiture qu'il conduisait souffrait le martyre. Une fumée blanche se dégageait de sa transmission à travers le levier de vitesse, et ce n'est pas bon signe. Hamilton aura probablement des comptes à rendre à la société de location.

Pour votre information, cette Nissan GT-R est motorisée par le moteur RB26 de 2,6 litres. Il développe 280 ch pour 397 Nm et est relié à une transmission manuelle à six rapports. Elle semble beaucoup plaire à Hamilton, qui sait, il va peut-être se l'offrir pour compléter sa collection de voitures déjà bien garnie.