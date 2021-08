Lorsqu'il n'est pas en Formule 1, Lewis Hamilton vaque à ses occupations. En ce mois d'août 2021, le septuple champion du monde est à Monaco pour profiter de ses vacances avant la reprise programmée le 29 août prochain avec le Grand Prix de Belgique.

Mardi 3 août, il est sorti rejoindre des amis sur un Yacht au port de Monaco. Son déplacement n'est pas passé inaperçu, surtout avec le bolide très identifiable avec lequel il roulait. Il s'agit visiblement de l'une de ses voitures favorites, la Pagani Zonda 760 LH qui a été spécialement créée pour lui.

Ironie de l'histoire, en septembre 2020, Lewis Hamilton affirmait lors d'une interview accordée à Reuters qu'il ne roulerait plus avec les voitures polluantes, préférant se balader à bord de son Mercedes EQC (et Smart EQ ForTwo) pour compenser l'énorme empreinte carbone générée par sa Formule 1. Il est devenu végétalien et a vendu son jet privé. Il a aussi demandé à ce qu'il ne soit conduit à l'aéroport qu'avec des véhicules électriques.

Le pilote de 36 ans a visiblement fait quelques écarts puisque sa Pagani Zonda 760 LH est animée par un V12 7,3 litres d'origine Mercedes-AMG. Vous comprendrez par là que ce n'est pas la voiture la plus "propre" qu'il soit, mais Hamilton l'assume, d'autant qu'il ne roule que très rarement avec sa belle italienne qui passe probablement plus de temps à l'arrêt que sur la route.

Quoi qu'il en soit, sa sortie dans Monaco a été suivie par plusieurs carpotters qui ont chacun publié sur YouTube et sur les réseaux sociaux leur vidéo montrant Lewis Hamilton en train de rouler avec son monstre violet de plus de 700 ch.

Pour rappel, et même si elle est unique, la Zonda 760 LH est essentiellement basée sur la Pagani Zonda 760 RS (la version routière de la Pagani Zonda R).