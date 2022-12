Il paraît que les supercars façon tout-terrain sont à la mode. Lamborghini et Porsche ont présenté coup sur coup leurs nouveaux bolides produits en série limitée pour quelques clients privilégiés. Il s'agit bien des Lamborghini Huracan Sterrato et Porsche 911 Dakar.

Si Ferrari et d'autres constructeurs de voitures de luxe ne sont pas encore décidés de commercialiser des modèles similaires, un illustrateur s'est occupé de la Mercedes-AMG SL afin de la transformer en un véritable petit bijou.

Au-delà de son talent d'illustrateur, Sugar Design a réussi à rendre le cabriolet d'Affalterbach encore plus désirable que d'origine. Il a imaginé une sorte de Shooting Brake (toit fermé et coupé donc) All-Terrain, autrement dit, un break de chasse capable de quitter le bitume pour s'aventurer là où toutes les supercars ne mettraient pas les roues.

La hauteur de caisse a légèrement été rehaussée, et des extensions d'aile ont été ajoutées pour élargir la voiture et surtout, pour protéger la carrosserie. Il a également ajouté des jupes latérales et traité les boucliers avant et arrière afin que les modifications apportées soient cohérentes. Le maître de Photoshop a également installé une galerie de toit afin que les passagers puissent emporter le maximum d'affaires lors de leurs expéditions loin de l'autobahn.

Bref, nous sommes amoureux de ce modèle qui n'existera probablement jamais. Mais la vie réserve parfois des surprises, il suffirait qu'un designer de la marque à l'étoile tombe sur ces rendus pour transformer le destin de la SL.

Ce Shooting Brake All-Terrain a toutes ses raisons d'exister, d'autant plus que la puissance distillée par son moteur avant est à la hauteur des Lamborghini et Porsche. De série, le V8 4,0 litres bi-turbo délivre 585 ch au cœur de la Mercedes-AMG SL 63 AMG. L'Huracan Sterrato est à peine plus puissante avec ses 610 ch. Quant à la Porsche 911 Dakar, elle se contente d'une puissance de seulement 480 ch. Mais comme on le dit souvent, la puissance ne fait pas tout.