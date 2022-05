Beaucoup de changements sont à venir du côté de Mercedes-Benz. Le constructeur allemand change de stratégie et annonce la suppression de plusieurs modèles d'ici quelques années pour se concentrer sur les modèles premiums et de luxe.

Le fabricant d'outre-Rhin a en outre annoncé la création d'une nouvelle série encore plus exclusive que Mercedes-Maybach. Badgés "Mythos", les véhicules portant ce blason seront produits en série très limitée et destinée qu'à une poignée de clients. Nous ne savons pas encore quand est-ce que le premier modèle "Mythos" sera présenté, mais il est probable qu'il s'agisse d'une SL Speedster.

Non, ce n'est pas une rumeur, et pour vous réjouir, Mercedes a même publié une première photo de ce modèle exclusive montrant seulement son profil avec un bossage à l'arrière. La marque compte également lancer une version Mercedes-Maybach de la SL et du tout nouvel EQS SUV. Ces deux modèles ont déjà été confirmés.

"Ce qui a toujours été le cœur de notre marque est désormais aussi le cœur de notre stratégie : le segment du luxe. Nous affinons encore l'orientation de notre modèle commercial et de notre portefeuille de produits afin de maximiser le potentiel de Mercedes-Benz, même dans des conditions difficiles. Au cœur de cette démarche se trouve notre objectif de construire les voitures les plus désirables au monde", a déclaré Ola Källenius, président du conseil d'administration de Mercedes-Benz Group AG.

Mercedes a expliqué se concentrer sur trois catégories de produits : Top-End Luxury, Core Luxury et Entry Luxury. Le fabricant vise à accroitre d'environ 60 % sa part de ventes des véhicules haut de gamme d'ici 2026 par rapport à 2019.