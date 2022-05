Il y a quelques jours, nous évoquions au sein de nos colonnes une vente exceptionnelle qui se serait déroulée dans le plus grand des secrets en Allemagne. En effet, selon plusieurs sources, une Mercedes 300 SLR Uhlenhaut Coupé "Silver Arrow" aurait été vendue lors d'une vente aux enchères privée pour la modique somme de 135 millions d'euros.

Aujourd'hui, nous en avons la certitude, la voiture la plus chère du monde est bien l'une des deux Mercedes 300 SLR Uhlenhaut Coupé. Elle a bien été vendue 135 millions d'euros lors d'enchères privées organisées par Mercedes et la maison RM Sotheby's près de son musée, à Stuttgart. L'événement a été suivi par quelques collectionneurs sélectionnés par la marque.

Dans le top 10 des objets les chers vendus aux enchères

L'information a été confirmée par Mercedes et la maison d'enchères via un communiqué de presse. En outre, la Mercedes "300 SLR se place dorénavant dans le top 10 des objets les plus chers jamais vendus aux enchères", a vanté RM Sotheby's dans son communiqué.

Il s'agit également du record (non officiel) de la voiture la plus chère au monde. Pour rappel, la voiture détentrice de ce "record" est actuellement une Ferrari 250 GTO vendue 70 millions d'euros il y a quatre ans.

Compte tenu de la valeur historique des modèles mis en vente, Mercedes voulait s'assurer que les voitures finiraient entre de "bonnes mains" et qu'elles pourraient être conservées avec soin et attention.

La plus chère de toutes

La Mercedes 300 SLR Uhlenhaut Coupé vendue est le châssis 0008/55, le deuxième des deux seuls exemplaires utilisés et conçus par Rudolf Uhlenhaut, le designer de Daimler-Benz dans les années 1950.

La plupart des modèles de course de cette époque ont été vendus dans le cadre de ventes privées ou d'enchères. Par exemple, une 300 SLR a été achetée en 2004 pour environ 12,5 millions de dollars (12 millions d'euros), tandis qu'en 2013, la même voiture conduite par Juan Manuel Fangio lors du championnat de Formule 1 de 1954 a été adjugée pour 29,6 millions de dollars (soit environ 28,5 millions d'euros).

Une voiture que nous reverrons

La voiture, qui était détenue, tout comme le second exemplaire, par Mercedes-Benz, a été vendue à un collectionneur privé et le produit de la vente "servira à mettre sur pied un 'fonds Mercedes-Benz' international pour des bourses et formations de recherche pour les jeunes en matière de science de l’environnement et de décarbonation", selon RM Sotheby’s.

L’acheteur de la voiture a accepté de présenter au public son véhicule lors de manifestations exceptionnelles, tandis que l’autre exemplaire restera la propriété de Mercedes-Benz qui continuera de l’exposer dans son musée de Stuttgart.