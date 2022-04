Les Ferrari ont toujours été parmi les voitures les plus recherchées et les plus collectionnées. Mais au cours des dix dernières années, les prix de certains modèles sont montés en flèche, notamment aux enchères.

On parle de prix dépassant parfois plusieurs millions d'euros, de prix qui ont également battu des records historiques. Mais qui sait exactement quelles sont les Ferrari les plus chères jamais vendues aux enchères ?

Pour répondre à cette question, nous avons établi le Top 10 des Ferrari vendues le plus cher aux enchères ces dernières années.

Ferrari 250 GT SWB Berlinetta Speciale Bertone (1962)

La première Ferrari du classement est une 250 GT SWB Berlinetta Speciale signée Bertone. L'esthétique de ce modèle est l'œuvre de Giorgetto Giugiaro qui parvient à se détacher des formes des autres Ferrari de l'époque. Ce modèle s'est vendu aux enchères en 2015 contre la modique somme de 14,9 millions d'euros.

Ferrari 250 LM (1964)

Véritable symbole des Ferrari des années 1960, la Ferrari 250 LM 1964 est une voiture qui, comme son nom l'indique, est née pour les 24 Heures du Mans. Sur les 32 voitures produites pour la route, pratiquement toutes ont pris la piste. Cela justifie les 15,9 millions d'euros versés en 2015 pour un modèle conservé et maintenu dans un état irréprochable.

Ferrari 250 GT SWB California Spider (1961)

Conçue pour le marché américain, la Ferrari 250 GT SWB California Spider de 1961 qui nous intéresse aujourd'hui est sans doute l'une des plus belles et des plus convoitées de tous les temps. Sous son long capot se cache un V12 3,0 litres de 280 chevaux. Ce modèle aurait également appartenu à Alain Delon. Il a atteint 16,2 millions d'euros en 2015 lors de la vente de la collection Baillon par la maison Artcurial.

Ferrari 250 GT LWB California Spider Competizione (1959)

La Ferrari 250 GT LWB California Spider a eu une carrière en compétition, comme ce fut le cas de cette Competizione de 1959, vendue en 2016 pour 16,4 millions d'euros. Il s'agit de l'un des neuf empattement long réalisés avec des carrosseries en aluminium.

Ferrari 275 GTB/C Speciale (1964)

Il s'agit d'une Ferrari de route, mais homologuée pour la course. C'est la Ferrari 275 GTB/C Special de 1964 qui a été vendue en 2014 pour 23,9 millions d'euros. Seuls trois prototypes ont été assemblés par Ferrari pour les courses. Héritiers de la 250 GTO, ils étaient allégés et équipés d'un moteur V12 3,3 litres de presque 320 chevaux.

Ferrari 275 GTS/4 N.A.R.T Spider (1967)

La Ferrari la plus rare et la plus chère, du moins parmi celles vendues aux enchères publiques, est la 275 GTB/4 S N.A.R.T Spider de 1967, l'une des dix voitures de route commandées et produites pour l'importateur américain Luigi Chinetti. Le montant atteint en vente aux enchères en 2013 est de 24,9 millions d'euros.

Ferrari 290 MM (1956)

Quatre 290 MM ont été produites, ce qui explique en partie le montant de 25,4 millions d'euros atteint en 2015. Ce niveau de rareté se justifie aussi par le fait que Juan Manuel Fangio l'a conduite à la quatrième place des Mille Miglia 1956. Une 290 MM qui a longtemps fait partie de la collection de Pierre Bardinon.

Ferrari 335 Sport Scaglietti (1957)

Cette Ferrari 335 Sport de 1957 dispose d'une carrosserie signée Scaglietti et d'un V12 4,0 litres de 390 chevaux. Le modèle a changé de mains en 2016 pour 32,1 millions d'euros lors de la vente Artcurial de Rétromobile. Il a été conduit par les plus grands pilotes de son temps, de Peter Collins à Luigi Musso, en passant par Stirling Moss.

Ferrari 250 GTO (1962-1963)

La Ferrari 250 GTO, en particulier celle avec la carrosserie courte d'origine de 1962, est encore aujourd'hui l'icône de la sportivité, la glorieuse Ferrari Gran Turismo Omologata avec un V12 3,0 litres d'environ 300 chevaux. Le modèle qui, en 2014; a été vendu en Californie pour environ 34,5 millions d'euros appartenait au célèbre Fabrizio Violati "Monsieur Ferrarelle" qui l'a gardée pendant 49 ans.

Ferrari 250 GTO (1962)

La reine, c'est encore la GTO, l'une des 36 produites et l'une des quatre mises à jour avec la carrosserie GTO II 1964. C'est la Ferrari la plus recherchée, avec un palmarès en compétition absolument impressionnant. En 2018, RM Sotheby's a vendu cet exemplaire aux enchères de Monterey pour 48 405 000 dollars, soit l'équivalent de 43,9 millions d'euros.