Une Mercedes 300 SLR Uhlenhaut Coupé "Silver Arrow" aurait été vendue lors d'une vente aux enchères privée pour la modique somme de 135 millions d'euros.

C'est ce que vient de rapporter le journal britannique Hagerty. Et si cette information est confirmée, il s'agirait du record (non officiel, rappelons-le) de la voiture la plus chère au monde. Pour rappel, la voiture détentrice de ce "record" est actuellement une Ferrari 250 GTO vendue 70 millions d'euros il y a quatre ans.

Comment la vente s'est-elle déroulée ?

Bien que Mercedes n'ait pas officiellement commenté la transaction, la vente aurait eu lieu lors d'enchères privées organisées par la marque elle-même près de son musée, à Stuttgart. L'événement a été suivi par quelques collectionneurs sélectionnés par la marque.

Il semblerait que, compte tenu de la valeur historique des modèles mis en vente, Mercedes voulait s'assurer que les voitures finiraient entre de "bonnes mains" et qu'elles pourraient être conservées avec soin et attention.

Les collectionneurs auraient atterri en Allemagne le 6 mai dernier via plusieurs vols privés. Toujours selon le journal Hagerty, un autre évènement de ce type est prévu le 15 mai prochain.

La Mercedes 300 SLR Uhlenhaut Coupé vendue serait le châssis 0008/55, le deuxième des deux seuls exemplaires utilisés et conçus par Rudolf Uhlenhaut, le designer de Daimler-Benz dans les années 1950.

Le rêve de tout collectionneur ?

Cette information n'ayant pas encore été officialisée, il faudra sans doute attendre la confirmation de la part de Mercedes, mais le prix délirant indiqué ne serait pas si surprenant compte tenu de la rareté de la voiture.

La plupart des modèles de course de cette époque ont été vendus dans le cadre de ventes privées ou d'enchères. Par exemple, une 300 SLR a été achetée en 2004 pour environ 12,5 millions de dollars (12 millions d'euros), tandis qu'en 2013, la même voiture conduite par Juan Manuel Fangio lors du championnat de Formule 1 de 1954 a été adjugée pour 29,6 millions de dollars (soit environ 28,5 millions d'euros).

Reste à savoir qui a acheté cette 300 SLR Uhlenhaut Coupé. Pour le moment, le mystère est encore total, mais certaines rumeurs évoquent qu'une grande figure de l'automobile britannique serait à l'origine de cet achat.