Tout droit sorti de l'univers du rallye, voici une magnifique Audi Sport quattro parfaitement conservée. Compte tenu de sa rareté, de son état proche du neuf et des 2 785 km affichés à l'odomètre, la voiture que nous vous présentons aujourd'hui pourrait battre un record lors de la vente aux enchères organisée par la maison RM Sotheby's à Monte-Carlo le 14 mai prochain.

La voiture est estimée entre 750 000 et un million d'euros. Mais comme souvent avec ce genre de rareté, son prix pourrait s'envoler bien au-delà des estimations.

La genèse

Qu'est-ce qui rend cette Audi si spéciale ? Outre son exclusivité, la Sport quattro possède une histoire très particulière. Le modèle est né au début des années 1980 comme une évolution radicale des premiers modèles dotés de quatre roues motrices de la firme allemande.

Le lancement de cette nouvelle Audi était nécessaire pour répondre à la concurrence, à commencer par la Peugeot 205 Turbo 16 et son moteur central, plus agile, et à la légendaire Lancia 037. C'est ainsi que l'Audi Sport quattro a vu le jour, une version avec un empattement plus court de 32 cm que sa prédécesseure (les quattro A1 et A2) et équipée d'un moteur légèrement plus petit, mais aussi plus puissant.

Pour participer au championnat du monde, Audi devait toutefois fabriquer au moins 200 exemplaires homologués pour la route et dérivés du modèle de compétition. C'est ainsi que la Sport quattro est arrivée sur nos routes.

Une voiture de sport moderne venue du passé

Le moteur, d'une cylindrée de 2 133 cm3, est capable de délivrer 306 ch et 370 Nm. La voiture est équipée d'une boîte de vitesses manuelle à 5 rapports, de trois différentiels (à verrouillage central et arrière) et d'une transmission intégrale. La Sport quattro ne mesurait que 4,16 mètres de long et ne pesait que 1 298 kg. Les performances étaient excellentes pour l'époque avec 4,8 secondes de 0 à 100 km/h et 250 km/h en vitesse de pointe.

Les performances sont donc tout à fait comparables à celles d'une voiture de sport moderne comme, par exemple, la nouvelle Audi S3. Le prix, cependant, était beaucoup moins accessible qu'une S3 aujourd'hui. En effet, pour s'offrir une Sport quattro à l'époque, il fallait débourser environ l'équivalent de 250 000 euros aujourd'hui.