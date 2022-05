Si vous suivez avec assiduité l'actualité automobile et celle des enchères, vous avez sûrement remarqué un certain engouement ces dernières années concernant la Peugeot 205 GTI. Les modèles les plus rares et les moins kilométrés s'échangent à plusieurs dizaines de milliers d'euros, mais le modèle présenté aujourd'hui bat désormais pratiquement tous les records.

En effet, lors d'une vente aux enchères organisées par la maison Aguttes en marge du Tour Auto 2022, une Peugeot 205 GTI 1.9 de 1987 s'est échangée à un prix record.

Un record pour cette auto

Si les dernières grosses ventes tournaient autour de 40 000 euros pour un modèle de la sorte, celui vendu il y a quelques jours aux enchères dépasse l'entendement, puisque son nouveau propriétaire se l'est offert moyennant 82 960 euros. La voiture était estimée à la base entre 45 000 et 65 000 euros.

À ce prix, le modèle est donc assez exceptionnel évidemment. La carrosserie est comme neuve et son pedigree parle aussi pour elle. En effet, il s'agit d'un modèle et d'une configuration recherchée. Cette 205 GTI est l'une des premières GTI 1.9 et elle est doté d'un quatre cylindres de 130 chevaux pas encore catalysé. L'odomètre affiche seulement 6 928 km, le contrôle technique est vierge et l'historique est complet.

Déjà vendue aux enchères

Pour la petite histoire, cette voiture a été vendue neuve par une concession Peugeot d’Orléans en 1987. Jusqu'en 2009, elle conservera le même propriétaire. Suite au décès du premier acquéreur, la voiture revient à un cousin éloigné de celui-ci, qui la revend deux ans plus tard.

Si vous avez bonne mémoire, ce modèle précis a déjà été proposé aux enchères par la maison Aguttes. C'était en novembre 2019, la voiture affichait 6 719 km au compteur et elle a rejoint une collection dans le centre d'Hexagone moyennant 47 524 euros. En moins de trois ans, l'acheteur aura donc réalisé une belle plus-value, à défaut d'avoir réellement roulé avec la voiture.