Depuis maintenant près de 10 ans, Peugeot a entamé un profond remaniement avec une montée en gamme incontestable et l'arrivée de produits au succès assez démentiel, en témoigne l'engouement rencontré par le Peugeot 3008.

Et les Français y sont sensibles puisque d'après un sondage mené par YouGov, Peugeot est le constructeur préféré des Français, pour la deuxième année consécutive. Même si cela reste purement subjectif, c'est tout de même le constructeur sochalien qui est ressorti en tête de la récente enquête menée par l’institut de sondage.

Pendant une année, du 1er février 2021 au 31 janvier 2022, pas moins de 700 000 personnes ont été interrogées concernant leur marque automobile préférée. Et si Peugeot arrive en tête, les autres constructeurs tricolores ne sont pas bien loin, même si le Top 5 est dominé par les constructeurs allemands.

À la seconde place, nous retrouvons Mercedes, suivi par Audi, BMW et Volkswagen. Citroën se place en cinquième place, juste devant Toyota, Renault, Ferrari et Ford. L'enquête concernait aussi le ressenti des Français concernant les équipementiers, et c'est Michelin qui arrive en tête, loin devant Norauto, Carglass et Feu Vert.

Ce sondage peut être révélateur sur certains aspects, mais ne peut pas être considéré comme une vérité absolue. Les Français ont été interrogés sur plusieurs aspects. Ils devaient choisir quel constructeur avait la meilleure image en termes de rapport qualité/prix, de satisfaction des utilisateurs ou encore de qualité globale.