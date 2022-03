À l'image de Volkswagen ou BMW, le groupe Michelin va arrêter la production de certaines de ses usines en Europe à cause de problèmes de "logistique" liés à "la grave crise qui se déroule actuellement en Ukraine", a indiqué jeudi le pneumaticien.

"Pour optimiser ses opérations et adapter la gestion de ses flux, le Groupe a décidé d'arrêter la production de certaines de ses usines en Europe, pour quelques jours, au cours des prochaines semaines", a précisé le groupe dans un communiqué.

"Chaque site décidera de la durée spécifique et des modalités de mise en œuvre" mais ces arrêts devraient concerner la "majorité" des sites, a précisé un porte-parole du groupe à l'AFP.

"En raison de la crise actuelle, et comme de nombreux acteurs industriels en Europe, le groupe Michelin fait face par ailleurs à des difficultés importantes en matière de logistique et de transport pour approvisionner ses usines et livrer ses clients", a souligné le groupe.

En Russie, un millier de collaborateurs du groupe français fabriquent des pneus à Davydovo près de Moscou, et l'usine fonctionne "en mode dégradé". Le groupe a également une douzaine de collaborateurs commerciaux en Ukraine.

Michelin "exprime son soutien aux victimes de ce conflit" et "met tout en œuvre pour accompagner ses salariés concernés", précise le groupe. (avec AFP)