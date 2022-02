Il y a quelques mois, nous vous présentions le pneu sans air de Michelin (voir ci-dessous). Baptisé "Michelin Uptis", ce pneu du futur a été révélé pour la première fois en 2019. Quelques années plus tard, il semblerait que ce pneu soit en train de devenir réalité, c'est en tout cas ce qu'a laissé entendre le président de Michelin Amérique du Nord lors d'une interview accordée à CNN.

Alexis Garcin a déclaré que le Michelin Uptis pourrait être commercialisé dans les prochaines années, lors du lancement de la nouvelle génération de la Chevrolet Bolt, une voiture électrique commercialisée en Europe sous le nom d'Opel Ampera-e. Il estime que "cela va se produire dans les trois à cinq prochaines années."

Galerie: Pneu Michelin Uptis

8 Photos

Avec des pneus sans air, adieu les crevaisons. Comme vous pouvez le voir à travers les photos ci-dessus, Michelin Uptis n'a pas de chambre à air, au lieu de ça, il comporte des lamelles rigides en fibre de verre ainsi qu'une bande de roulement. Outre cet aspect pratique, Michelin veut lutter à sa manière contre la pollution car on estime que "20% des pneus produits chaque année sont jetés en raison de la déformation de la bande de roulement ou de la perte rapide de pression".

Le patron de Michelin Amérique du Nord affirme que le Michelin Uptis est entièrement recyclable et renouvelable. De plus, il serait très facile à rechaper et à réutiliser. Enfin, ce pneu serait connecté et permettrait au conducteur de connaître en temps réel l'usure de la bande de roulement.

Pour l'heure, on ignore à quel prix sera vendu ce pneu dans le commerce. Toutefois, son introduction dans la prochaine génération de Chevrolet Bolt montre que le Michelin Uptis sera relativement abordable et non réservé aux voitures de luxe.

Comme le rappelle à juste titre CNN, Michelin vend déjà des pneus sans air appelés X Tweel, mais qui ne sont réservés qu'aux tondeuses à gazon et aux engins de chantier. Pensez-vous que les pneus sans air remplaceront les pneus traditionnels à air ? La question reste ouverte.