Qu'ont en commun la plupart des voitures modernes performantes ? Si vous avez répondu les pneus Michelin, vous êtes sur la bonne voie. Chaque fois qu'une nouvelle voiture haute performance est lancée, il semble de plus en plus fréquent de voir des pneus Michelin réalisés sur mesure faisant partie du package. D'après un communiqué de presse de Michelin Japon, le leader mondial améliore le meilleur pneu au monde - le Michelin Pilot Sport 4S - avec le tout nouveau Michelin Pilot Sport 5. Les pneus peuvent transformer l'expérience de conduite de votre voiture, en améliorant chaque paramètre mesurable, car après tout, le pneu est le seul élément qui relie la voiture au bitume. Maintenant que nous avons établi l'importance des pneus, pourquoi le nouveau Michelin Pilot Sport 5 se distingue-t-il ? Eh bien, sur la base de données qualitatives et d'informations quantitatives provenant d'années d'examens, beaucoup s'accordent à dire que l'actuel Michelin Pilot Sport 4S est le meilleur pneu du marché. Le nouveau Michelin Pilot Sport 5 améliore le Pilot Sport 4S à la fois dans les tests quantitatifs et qualitatifs. Lire aussi Vidéo - Premier test public pour les pneus sans air de Michelin Michelin envisage de produire des pneus avec du plastique recyclé Le nouveau Pilot Sport 5 est 1,7 % plus rapide que le Pilot Sport 4S sur un tour de piste humide sur la piste d'essai de Michelin. En plus des performances sur le mouillé, le Pilot Sport 5 est 1,5 % plus rapide que son prédécesseur sur un tour sec. Le communiqué de presse du nouveau Pilot Sport 5 ne se limite pas à des chiffres. Michelin explique en détail comment ils ont amélioré la sensation de ces nouveaux pneus, ce qui devrait se traduire par un plaisir de conduite encore plus grand. Nous sommes impatients de les essayer ! Le pneu Michelin Pilot Sport 5 sera disponible, en Europe, en 50 dimensions de 17 à 21 pouces, à partir du 1er janvier. Il sera disponible à partir du 1er mars à l’échelle mondiale.

