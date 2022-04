Au début des années 80, dans le but d'élargir et de moderniser la gamme de moteurs de la marque Peugeot et de doter Citroën d'une famille de moteurs de moyenne et "grosse" cylindrée, le Groupe PSA lance la série XU.

Produite de 1982 à 2005, cette famille de moteurs essence quatre cylindres comprenait cinq variantes avec des cylindrées (de 1,6 à 2,0 litres), des puissances et des systèmes de distribution et d'alimentation différents. Les moteurs XU ont également équipé plusieurs voitures de sport, comme la Peugeot 205 GTI de 1993-1994, et, c'est un peu moins connu, certains modèles de course.

Un peu de technique

Comme indiqué plus haut, les XU de PSA étaient des moteurs quatre cylindres dont l'architecture et la construction étaient communes : ils disposaient d'un monobloc et d'une culasse en alliage d'aluminium avec des chemises humides en fonte et étaient montés à un angle de 30° vers l'arrière. Le seul qui différait de manière significative était le XU10, qui avait un bloc-cylindres en fonte avec des chemises de cylindres usinées directement dans la structure.

À partir de cette base commune, différentes versions ont été dérivées, se distinguant par le type de distribution (simple arbre à cames en tête avec deux soupapes par cylindre ou double arbre à cames en tête avec quatre soupapes par cylindre) et le type d'alimentation en carburant (carburateur simple ou double ou injection électronique). Les plus puissants étaient également suralimentés par des turbocompresseurs.

Les versions atmosphériques

Introduit en 1982 dans la Peugeot 305, le moteur XU5 1,6 litre a été le premier à arriver et a servi de base à tous les moteurs suivants de la série. Disponible en cinq variantes différentes, toutes dotées d'une distribution à simple arbre à cames en tête avec deux soupapes par cylindre, il disposait d'un alésage de 83 mm et d'une course de 73 mm pour une cylindrée totale de 1 580 cm3.

Dix ans plus tard, en 1993 plus précisément, le groupe PSA présente une version actualisée, la XU7, sur la Peugeot 306 avec injection électronique et pot catalytique pour répondre aux exigences de la norme Euro 1. Les principales modifications comprennent une augmentation de la course du piston à 81,4 mm, avec une augmentation conséquente de la cylindrée à 1 761 cm3, et un nouveau vilebrequin. Une variante avec un système de distribution à double arbre à cames a également été développée.

Les versions suralimentées

Le premier moteur turbocompressé de cette famille était le type XU8, qui est devenu célèbre grâce à son implantation sous le capot de la Peugeot 205 Turbo 16 Evolution ayant remporté deux championnats du monde de rallye en 1985 et 1986. Le moteur pour les voitures homologuées pour la route disposait d'une cylindrée de 1 779 cm3, d'une distribution à double arbre et d'un système de suralimentation avec turbocompresseur KKK. La puissance était de 200 ch à 6 750 tr/min.

Plus tard, en 1985, PSA a introduit le XU9, le moteur qui a eu le plus de déclinaisons. L'une de ses principales caractéristiques, c'était ses dimensions sous quadrant, l'alésage restant fixé à 83 mm, mais la course passant à 88 mm pour une cylindrée de 1 905 cm3. La série XU9 comprenait les moteurs de la 205 GTI et de la 405 dans ses différentes versions homologuées pour la route, plus deux moteurs très spéciaux. Il s'agit de la 405 Turbo 16 Grand Raid et de la 405 Turbo 16 Pikes Peak, des sportives développant respectivement 400 et 600 ch.

Il y a eu enfin le XU10, qui est arrivé en 1989 avec une cylindrée de 2,0 litres, un alésage et une course de 86 mm et un carter en fonte. Il a été proposé jusqu'en 2005 avec une puissance allant de 115 à 200 ch.