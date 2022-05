Une légende du sport automobile sera mise aux enchères le 14 mai prochain à Monte-Carlo, une vente qui coïncidera avec le week-end du Grand Prix de Formule 1. La maison RM Sotheby's proposera à la vente une rare Ferrari 340 MM Spider by Vignale, l'une des voitures les plus titrées des années 1950.

Il s'agit de l'un des quatre exemplaires encore en vie aujourd'hui. Son prix est estimé entre six et huit millions d'euros.

Née pour gagner

La Ferrari 340 MM a été fabriquée en 1953, sur la base de la déjà très compétitive 340 America, qui avait remporté plusieurs courses aux États-Unis et aux Mille Miglia. Mais pour participer au championnat du monde 1953, Ferrari décide d'aller encore plus loin, en modifiant son précédent modèle aussi bien au niveau du châssis qu'au niveau mécanique.

Avec un empattement allongé de 2,42 à 2,50 mètres et des roues plus larges, la 340 MM rencontre immédiatement de nombreux succès. Sa "nouvelle" mécanique y est également pour beaucoup, avec un V12 4,1 litres de 300 chevaux. Dix exemplaires ont été fabriqués, avec plusieurs belles courses remportées à leurs palmarès, dont les 1000 Miglia, les 24 Heures de Spa, les 1000 km du Nürburgring ou encore le Giro di Sicilia.

Plus tard, des versions dotées d'un 4,5 litres, puis d'un 4,9 litres, arriveront, et cette ultime version permettra à Ferrari de remporter les 24 Heures du Mans en 1954.

L'histoire de cette Ferrari 340 MM

Cette 340 MM dotée du numéro de châssis "0350 AM" vendue aux enchères est considérée comme la "sœur" de la gagnante des Mille Miglia en 1953. Le modèle a été commandé neuf par l'homme d'affaires californien Sterling Edawards, qui s'est adressé directement à Alfredo Vignale pour rendre son modèle encore plus spécial.

Le carrossier a ajouté trois fentes caractéristiques au niveau des passages de roue, des prises d'air triangulaires sur les boucliers arrière, un nouveau capot et un nouveau système d'échappement. À l'origine, la voiture était peinte en bleu foncé et blanc, mais elle a ensuite souvent changé de couleur jusqu'à ce qu'elle revienne à un rouge Ferrari plus classique.

Parmi les propriétaires de la voiture figurait le collectionneur Sherman Wolf, qui a possédé la voiture pendant près de 30 ans. Au cours des 10 dernières années, le modèle s'est retrouvé dans une importante collection américaine, mais il n'est pas resté sans rouler puisqu'il a participé à quelques événements et plusieurs concours d'élégance, comme celui de Pebble Beach en 2015, où il a notamment reçu le prix Phil Hill Cup.

La voiture peut évidemment être inscrite à n'importe quelle course ou compétition de voitures historiques, comme les 1000 Miglia, Le Mans Classic ou encore le Cavallino Classic.