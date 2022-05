La Mercedes-AMG GT Black Series n'est pas le modèle de série le plus puissant de la marque d'Affalterbach. Cette voiture a été détrônée par la Mercedes-AMG GT 63 S E-Performance et sa puissance de 843 ch grâce au transfert technologique de la Formule 1. Pour réaffirmer ses liens étroits avec la Formule 1 et célébrer son 55e anniversaire, Mercedes-AMG lance une série spéciale, la F1 Edition, qui peut d'ores et déjà être commandée moyennant un supplément de 23 800 € (en Allemagne).

Ce modèle hybride rechargeable marque un tournant pour la marque. Sa motorisation hybride rechargeable sera bientôt utilisée par d'autres modèles Mercedes-AMG, elle ouvre également la voie aux modèles purement électriques basés sur la plate-forme EVA2, et à des modèles complètement indépendants basée sur l'architecture AMG.EA.

Comment reconnaît-on la Mercedes-AMG GT 63 S E-Performance F1 Edition ? A sa peinture ! Elle arbore la couleur "gris alpin Manufaktur" non métallisée avec un dégradé de couleur du gris au noir ainsi que des accents de couleur rouge visibles notamment dans la partie basse. Elle porte également des jantes de 21 pouces en finition noire mate cerclées de rouge.

Cette édition spéciale porte également le Pack AMG Aerodynamics développé en soufflerie affirme le constructeur. Il réduit la trainée et augmente la portance à haute vitesse. Il se compose d'un aileron arrière fixe peint en noir brillant, un diffuseur optimisé ainsi que des éléments de déflecteur supplémentaires et plus grands au niveau des entrées d'air, des passages de roue avant et des ailes arrière.

Cette voiture est également identifiable grâce à son Pack Nuit AMG et sa bande décorative visible dans toute sa partie basse. Enfin, le bouchon de réservoir est en chrome argenté sur lequel est inscrit AMG.

Dans l'habitacle, tout comme les Classe G, Classe A et CLA "Edition 55" que nous vous avons présenté sur Motor1 France, il se caractérise par un habillage noir et des éléments peints en rouge. Les sièges sont en cuir Nappa noir avec des surpiqûres rouges, les ceintres de sécurité sont rouges tout comme les inserts décoratifs en fibre de carbone avec fil rouge. Même le volant est surpiqué de rouge et les seuils de porte portent l'inscription AMG illuminée par une lumière rouge. Les clients repartiront avec une housse de voiture AMG personnalisée avec le logo F1.

Le constructeur ne précise pas si cette édition spéciale sera limitée dans le temps, ou seuls quelques exemplaires seront assemblés.