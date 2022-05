Mercedes travaille sur une supercar 100 % électrique qui devrait voir le jour d'ici les prochaines années. La firme d'Affalterbach vient de le fait savoir avec un teaser publié sur le compte Instagram de Gordon Wagener, le directeur du design de la marque, qui présente une première esquisse du concept-car Vision AMG.

Selon les informations relayées par nos confrères de chez Autocar, ce concept-car deviendra un modèle de série dès 2025 et sera l'une des Mercedes les plus puissantes de l'histoire.

L'avenir de Mercedes-AMG se dessine

Le teaser met en avant le profil du concept-car, avec une ligne de toit très basse et une poupe très travaillée qui n'est pas sans rappeler celle de la Vision EQXX. Contrairement à la Mercedes Vision EQXX, la Vision AMG se concentrera davantage sur les performances que sur l'autonomie. Le texte qui accompagne la publication est relativement clair : "The Desire for Performance Luxury".

Le concept-car sera présenté le 19 mai et Ola Källenius, le PDG de Mercedes, a d'ailleurs donné quelques informations supplémentaires. Lors du Financial Times Future of the Car Summit, le dirigeant a précisé que le modèle sera construit sur une plateforme électrique dédiée.

L'électrique arrive en force chez Mercedes-AMG

La version de série de cette Vision AMG sera sans doute la successeure de la très attendue AMG One, dont les 275 exemplaires seront livrés cette année.

Les performances de l'AMG électrique seront encore supérieures à celles de la One, qui n'est pourtant pas ridicule avec son groupe motopropulseur hybride rechargeable dérivé de la Formule 1. Les données précises seront révélées en juin prochain, mais nous savons d'ores et déjà qu'elle délivrera plus de 1 000 chevaux et qu'il lui faudra moins de 6 secondes pour passer de 0 à 200 km/h.

Mais avant 2025 et l'arrivée du modèle de série de cette étonnante supercar AMG 100 % électrique, il y aura d'autres modèles zéro émission chez Mercedes-AMG. L'EQS de 761 chevaux arrivera bientôt en concession, tandis que l'EQE de 686 chevaux se fait aussi attendre. L'EQA et l'EQB pourraient aussi avoir le droit à leur version signée Mercedes-AMG.