Cinq ans. Cela fait cinq ans que Mercedes-Benz a fait tomber les mâchoires dans le monde de l'automobile en annonçant une hypercar homologuée pour la route et propulsée par un moteur de F1. Elle était connue sous le nom de Project One à l'époque, et oui, elle est très longue à venir. Mais elle arrive !

En témoignent ces nouvelles photos espion montrant un véhicule d'essai en public portant juste un peu de camouflage en bas. C'est le meilleur aperçu de la version de production que nous ayons eu jusqu'à présent !

Peut-être faites-vous partie de ceux qui se posent la question de savoir pourquoi Mercedes-AMG One, qui est la voiture de l'affiche de Forza Horizon 5, n'est toujours pas révélée ? Techniquement parlant, la One "entière" n'a en effet pas été complètement révélée par Mercedes. Oui, la voiture est dans le jeu, mais ce n'est pas nécessairement une représentation de la version finale. Nous ne savons pas exactement ce qui se cache sous la fine pellicule de camouflage, et nous n'avons pas les spécifications finales du groupe motopropulseur hybride sous la carrosserie.

Galerie: Mercedes-AMG One nouvelles photos espion

13 Photos

Nous avons ces images, gracieusement partagées par nos amis de Motor.es. En dépit de la version numérique du jeu vidéo, c'est l'image la plus proche que nous ayons de l'hypercar de 1000 chevaux telle qu'elle sera réellement dans les mains des clients. On peut facilement voir les bandes de LED au-dessus des prises d'air de la face avant, qui servent à la fois de feux de jour et de clignotants. Et l'absence de camouflage sur la partie supérieure accentue les courbes de la carrosserie de la One, lui donnant une saveur plus organique que ce que nous avons vu sur d'autres prototypes.

En tant que tel, nous soupçonnons que l'enveloppe de camouflage restante sur la moitié inférieure de la voiture continue de cacher quelques détails minuscules mais importants. Le plus important d'entre eux est la présence d'évents pour aider à refroidir le V6 turbo de 1,6 litre et les quatre moteurs électriques qui devraient faire de la One un véhicule extrêmement rapide. Avec une puissance estimée à 1000 ch, elle ne sera pas la plus hypercar des hypercars, mais associée à d'importantes modifications aérodynamiques, elle pourrait battre des records en matière de temps au tour.

Seulement 275 exemplaires seront construits, et chacun a été vendu il y a longtemps. Nous imaginons que ces acheteurs sont impatients de goûter à la One et, sauf retard supplémentaire, ils auront cette chance l'année prochaine. Avec des prototypes à peine camouflés qui rôdent maintenant dans les rues publiques, nous pensons qu'une présentation finale, officielle, pour de vrai, est enfin à portée de main. On attend plus que ça en tout cas !