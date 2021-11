Forza Horizon 5 est désormais disponible, et la Mercedes-AMG Project One a un rôle important dans le jeu, c'est même la voiture de couverture ! Mercedes-AMG n'a pas encore précisé la puissance finale de l'hypercar. Cependant, FH5 vous permet de vérifier les spécifications de n'importe quel véhicule, et les chiffres pour la One ne correspondent à aucune des annonces précédentes du constructeur automobile. S'agirait-il des chiffres définitifs ?

Nous avons pris une photo rapide de l'écran de Forza Horizon 5 montrant clairement l'AMG One avec 877 HP (soit 889 ch) et 725 Nm de couple. Elle pèse 1695 kilogrammes, dont 49 % sur l'essieu avant. La classification S2 place l'hypercar parmi les véhicules les plus performants du marché.

Galerie: Mercedes-AMG Project One “Forza Horizon Edition”

2 Photos

On ne sait pas exactement d'où proviennent ces chiffres. Motor1.com a contacté Mercedes pour obtenir des précisions. Tous les rapports concernant la Mercedes-AMG One font état d'une puissance totale de plus de 1000 chevaux et peut-être même 1200 chevaux. Cette puissance provient d'un V6 turbo de 1,6 litre lié à la Formule 1 et de quatre moteurs électriques.

Nous avons d'abord pensé que les chiffres présentés dans Forza Horizon 5 ne concernaient que le V6 et ne prenaient pas en compte de l'assistance hybride. Cela serait logique pour deux raisons. D'abord, parce que la puissance est très inférieure aux informations précédentes. De plus, son couple semble très bas pour une hypercar avec un moteur à combustion interne et quatre moteurs électriques.

Cependant, cette explication n'est pas parfaite. Un rapport de 2018 indique que le moteur à combustion seul développe 680 ch et a une ligne rouge à 11000 tr/min. Mais, un article ultérieur indique que Mercedes retarde le lancement de la One prétendument pour apporter des retouches à l'hypercar afin de se conformer aux réglementations sur les émissions. En général, on s'attendrait à ce que cela signifie une réduction de la puissance du V6, plutôt qu'une augmentation de 209 ch.

Il est également possible que le développeur de Forza Horizon 5, Playground Games, ait reçu des spécifications de performance approximatives pour la One. L'équipe a alors donné à la voiture la puissance et le couple nécessaires pour que la voiture du jeu respecte les chiffres de Mercedes. Quelle que soit la raison pour laquelle la One de Forza Horizon 5 développe 889 chevaux, nous pouvons affirmer que c'est un plaisir de la conduire. Pour l'instant, le jeu est le seul endroit où la grande majorité des personnes peuvent faire l'expérience de la One.