Comme vous n'êtes certainement pas sans le savoir, Mercedes va faire un peu de ménage dans sa gamme et réduire son catalogue en supprimant des modèles. Mais que vient donc faire cette nouvelle CLE alors ?

La nouvelle Mercedes Classe C n'aura pas le droit à une version coupé ni même à une déclinaison cabriolet. Cela devrait aussi être le cas pour la future Mercedes Classe E. Ainsi, la firme étoilée a voulu en quelque sorte offrir "le meilleur des deux mondes" grâce à un produit à mi-chemin entre la Classe C et la Classe E.

Ce modèle, c'est la CLE, une voiture qui devrait être disponible aussi bien en coupé qu'en cabriolet. Et nos photographes espion, qui rodent non loin du Nürburgring, viennent d'apercevoir la version la plus véloce de la future CLE.

Même si la voiture est bien camouflée, globalement on reconnaît assez facilement les lignes et les courbes de la nouvelle Classe C. L'ensemble à l'air plus élégant que sportif, même si la firme d'Affalterbach a ajouté quelques éléments distinctifs, comme des boucliers plus imposants, de nouvelles jupes latérales ou encore des jantes de grand diamètre.

Qui dit Mercedes-AMG siglée 63 dit V8 4,0 litres bi-turbo n'est-ce pas ? Eh bien non, pas du tout, puisque la CLE devrait calquer son offre de motorisations sur la Classe C. Et comme vous n'êtes pas sans le savoir, la future Mercedes-AMG C 63 héritera d'un quatre cylindres 2,0 litres (celui de la Mercedes-AMG A 45 S) associé à un système électrique.

De ce fait, la Mercedes-AMG CLE 63 aura le droit à la même motorisation, avec une puissance qui devrait avoisiner les 500 chevaux. Pour ceux qui souhaiteraient un cabriolet Mercedes avec un beau V8 sous le capot, la marque vient de présenter le nouveau SL, uniquement sous le blason Mercedes-AMG, mais à des tarifs assez décourageants.