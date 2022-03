La conduite autonome n'est pas tout à fait au point. Les équipementiers et les constructeurs y travaillent, afin que dans un avenir plus ou moins proche, vous puissiez vous rendre d'un point A à un point B sans toucher au volant.

Mercedes-Benz s'intéresse à la conduite autonome depuis 2015. Le constructeur allemand s'apprête à déployer son système d'assistance à la conduire de niveau 3 sur le sol américain courant 2022. Vous pensiez bien que Mercedes-AMG - la branche sportive du constructeur à l'étoile - allait lui aussi s'intéresser au sujet : c'est le cas !

Galerie: Mercedes-AMG GT 63 S E Performance

35 Photos

Dans une nouvelle vidéo publiée sur YouTube et que vous retrouverez ci-dessus, Mercedes-AMG montre qu'il est possible d'intégrer cette technologie dans une voiture de sport afin qu'elle puisse rouler à toute vitesse sur circuit sans aucune intervention humaine. La vidéo est assez bluffante, imaginez qu'un jour vous n'aurez plus qu'à appuyer sur un bouton pour que votre voiture roule toute seule de manière sportive.

Dans cette vidéo, on découvre une Mercedes-AMG GT 63 S Coupé 4 Portes en train d'accélérer, de tourner et de freiner de manière autonome. Le système est si avancé que la voiture est même capable de suivre une trajectoire dictée par un ordinateur. Aussi incroyable que cela puisse paraître, il est à noter que cette technologie n'est pas encore au point pour remplacer un pilote chevronné. En effet, la voiture ne peut pas dépasser les 170 km/h.

En visionnant la vidéo, vous verrez également la sportive d'Affalterbach foncer à vive allure dans les courbes sans aucune âme à son bord. Cela est assez étrange, il faut le voir pour le croire. Mercedes-Benz est si confiant de sa technologie de conduite autonome de niveau 3 qu'il a annoncé assumer la responsabilité en cas de pépin. En revanche, le système ne pourra être activé que dans des situations bien précises.