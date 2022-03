Chez Mercedes, les célébrations du 55ème anniversaire de la division AMG débutent. Pour marquer l'anniversaire du département sportif de la marque allemande, le Mercedes-AMG G 63 Edition 55 vient d'être présenté. Il s'agit d'une version spéciale qui ajoute quelques petites touches d'exclusivité.

De nombreux détails distinguent l'Edition 55 des autres Mercedes-AMG G 63. Tout d'abord, un sticker spécial est apposé sur les flancs, tandis que les jantes de 22 pouces à double rayon sont peintes en gris mat. Le bouchon du réservoir de carburant est chromé et vous pouvez également ajouter des garnitures et des inserts noirs en choisissant les AMG Night Package et Night Package II.

L'intérieur associe le noir et le rouge. Les sièges sont en cuir Nappa avec deux couleurs, tandis que le volant porte le logo "55 AMG" en son centre. Les commandes de porte sont éclairées en rouge et des tapis de sol noirs avec surpiqûres rouges contrastantes complètent l'ensemble.

Concernant les motorisations, il n'y a pas de nouveauté, le G 63 conserve son V8 4,0 litres développant 585 chevaux et 850 Nm avec une transmission automatique à neuf rapports. En Allemagne, cette version Edition 55 réclame 17 850 euros de plus que le modèle "classique". Les prix en France n'ont pas encore été annoncés. Ils devraient largement dépasser les 200 000 euros avec le malus de 40 000 euros.

Dans le même communiqué de presse annonçant cette nouvelle version, Mercedes évoque "plus de surprises à venir dans les prochains mois". La gamme du Classe G recevra bientôt de nouvelles versions, comme le restylage du G 63 et le retour de la version 4x42.

Du côté des autres modèles, nous aurons aussi le droit à un restylage de la Mercedes-AMG A 45 S et à la présentation de la nouvelle Mercedes-AMG C 63, aussi bien en berline qu'en break. La nouvelle Mercedes-AMG GT, qui reposera sur les bases de la nouvelle SL, pourrait aussi être dévoilée à la fin de l'année.