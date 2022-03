Outre la nouvelle Mercedes-AMG SL, nous verrons également une Mercedes-AMG GT entièrement revue dans les mois à venir. Le coupé allemand partagera la même plate-forme que le cabriolet, très probablement certains moteurs, mais également quelques éléments esthétiques et une bonne partie de son habitacle.

La présentation officielle devrait avoir lieu avant la fin de l'année, mais en attendant, deux prototypes de la future Mercedes-AMG GT ont été immortalisés lors d'essais hivernaux.

Deux versions différentes circulent déjà

Nous supposons que les deux prototypes présentés sur les photos d'espion diffèrent non seulement par la couleur du toit, mais aussi par leur finition et leur équipement. Bien que les noms restent à confirmer, le modèle au toit jaune pourrait être une version 53, tandis que la blanche serait une 63, ou du moins une version plus puissante.

Les modèles diffèrent par leurs jantes et leurs échappements, l'AMG GT 53 ayant des sorties rondes et l'AMG GT 63 des sorties rectangulaires. En apparence, le design semble identique, mais il est possible que certains appendices aérodynamiques différents se cachent sous l'épaisse couche de camouflage.

Quels moteurs prévus ?

La nouvelle Mercedes-AMG GT devrait être proposée avec le V8 4,0 litres bi-turbo qui, dans la nouvelle SL, développe entre 476 chevaux et 585 chevaux. Une version de 612 chevaux et 850 Nm devrait être proposée ultérieurement.

La firme allemande développerait également une variante hybride rechargeable pour la SL, qui pourrait également arriver sur la GT avec un niveau de puissance supérieur à 800 chevaux. Dans ce cas, le groupe motopropulseur pourrait être repris de l'AMG GT 63 S E-Performance dont l'ensemble développe 843 chevaux.

L'AMG GT devrait rester une stricte deux places contrairement à la SL qui est une 2+2. Cette future concurrente de la Porsche 911, qui devrait aussi passer à l'hybride d'ici les prochaines années, s'annonce déjà comme redoutable.