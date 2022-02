La deuxième Mercedes-AMG 100 % électrique c'est elle, la nouvelle Mercedes-AMG EQE 53. Après l'EQS, l'EQE est passé par les ateliers d'Affalterbach pour un résultat assez époustouflant sur le papier, surtout pour ce que l'on appelle un "salon roulant" qui regorge de technologies.

La Mercedes-AMG EQE 53 se distingue des autres versions par sa calandre, avec des bandes chromées verticales, des jantes en alliage spécialement conçues, l'omniprésence des badges AMG et de nombreux éléments peints en noir brillant.

En substance, la silhouette de l'EQE reste assez élégante, mais reçoit quelques touches discrètes de sportivité avec des boucliers et un diffuseur optimisés pour des questions aérodynamiques. Les ingénieurs ont aussi ajouté une lame à l'avant et un spoiler pour augmenter l'appui aérodynamique à haute vitesse.

À l'intérieur, les changements sont plus nuancés. La planche de bord est toujours dominée par le système d'info-divertissement MBUX et se pare d'une nouvelle sellerie MB-Tex et microfibre noire avec surpiqûres rouges contrastantes. Le volant est garni dans sa partie inférieure d'un cuir Nappa, tandis que les sièges bénéficient de renfort latéraux plus prononcés.

Mercedes-AMG propose au catalogue de la voiture des jantes en alliage de 20 ou 21 pouces, des freins en carbone-céramique, des éléments en fibre de carbone et le pack AMG Night pour donner à votre EQE 53 un côté encore un peu plus sombre. Côté technologie, aurez la possibilité de choisir l'application MBUX AMG Track Pace qui enregistre plus de 80 données lors des sorties sur circuit. Reste à savoir combien de clients iront sur circuit avec une telle voiture.

Le groupe motopropulseur est composé de deux moteurs électriques, positionnés au niveau des deux essieux, et alimentés par une batterie de 90,6 kWh. La batterie (dont la gestion thermique et l'efficacité seront améliorées au fil du temps par des mises à jour "over-the-air") bénéficie d'une capacité de recharge pouvant aller jusqu'à 170 kW, permettant ainsi de récupérer jusqu'à 180 km d'autonomie en 15 minutes. La Mercedes-AMG EQE 53 promet une autonomie comprise entre 444 et 518 km en cycle WLTP.

La voiture reçoit le système de transmission intégrale AMG Performance 4Matic+, dans lequel la puissance est constamment répartie (plus de 160 fois par seconde) entre les essieux avant et arrière pour assurer une tenue de route maximale ou des performances de pointe, selon le mode de conduite.

De base, l'EQE 53 délivre 626 chevaux et 950 Nm de couple pour une accélération de 0 à 100 km/h en 3,4 secondes (avec une batterie chargée à au moins 70 %) et une vitesse de pointe limitée à 220 km/h. Avec le pack AMG Dynamic Plus, les performances passent à 686 ch et 1 000 Nm, avec un 0 à 100 km/h abattu en 3,2 secondes et une vitesse de pointe de 240 km/h. Le même pack ajoute la tonalité "Performance" à l'AMG Sound Experience, le système qui reproduit des sons particuliers pour créer une expérience de conduite plus "sportive".

La voiture peut recevoir, selon les configurations, les roues arrière directrices jusqu'à 3,6° et à la suspension adaptative Ride Control+, qui utilise le même principe que celles qui équipent les EQS et Mercedes-AMG GT Coupé 4 portes.

Il existe cinq modes de conduite que l'on peut sélectionner via l'AMG Dynamic Select : Pluie, Confort, Sport, Sport+ et Race Start. Chacun de ces modes modifie de nombreux paramètres tels que la réactivité de la direction, la rigidité de la suspension et la puissance maximale. Par exemple, en mode Pluie, la voiture la puissance se réduit de 50 % et est uniquement transmise aux roues avant, tandis que le mode Race utilise la totalité des 626 ou 686 chevaux disponibles.

La Mercedes-AMG EQE 53 arrivera chez les concessionnaires français d'ici les prochains mois. Les prix n'ont pas encore été annoncés.