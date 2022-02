La Mercedes-Benz Classe A est sur le marché depuis 2018-2019. Elle doit être renouvelée dans les prochains mois, tout comme sa version sportive Mercedes-AMG A 45 S. Cela tombe bien, car les photographes espions ont croisé la route d'un prototype de la voiture de sport recouvert de quelques autocollants afin de cacher les changements apportés.

On ignore ce que les designers ont modifié, mais la présence de camouflages à des endroits spécifiques montre que la Mercedes-AMG A 45 S aura des feux avant et arrière différents, du moins, dans leur dessin intérieur. De plus, vous remarquerez que l'intérieur a subi de maigres modifications. Le pavé tactile de la console central a disparu, tout comme les boutons normalement présents au tour.

Il pourrait y avoir plus d'améliorations que citées, nous les connaîtrons au moment de la présentation de cette version restylée.

Sous le capot toutefois, la Mercedes-AMG A 45 S conservera à ne point douter son quatre cylindres de 2,0 litres de cylindrée. Celui-ci développe la bagatelle de 421 ch pour 500 Nm de couple, c'est plus que l'Audi RS 3 et son cinq cylindres de 400 ch. Certains médias estiment que cette version restylée pourrait avoir une microhybridation, si tel est le cas, la sportive d'Affalterbach bénéficiera probablement d'un boost temporaire lors des accélérations.

Tout cela n'est que spéculation, Mercedes-AMG ne devrait pas tarder avant de lever le voile sur son petit monstre. Le restylage de la Classe A sera aussi l'occasion pour la marque à l'étoile de remettre au goût du jour la Mercedes-AMG A 35. Celle-ci sera toujours moins puissante que sa grande sœur et devrait développer la même puissance, soit 306 ch.

Avant de terminer, sachez que la Mercedes-Benz Classe A (berline et compacte) a été arrêtée au Canada et aux Etats-Unis. Hélas, elle rencontre beaucoup moins de succès que les crossovers sur le continent américain.