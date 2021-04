La Mercedes-AMG A 45 S est en vente depuis quelque temps. C'est une sportive dotée d'un moteur 4 cylindres délivrant la bagatelle de 421 ch. Aussi puissante et enivrante soit-elle, comme d'habitude, il fallait bien qu'Akrapovic mette son gain de sel pour que le plaisir de conduire soit à son paroxysme.

Dans une nouvelle vidéo, le spécialiste présente son travail. Ainsi modifiée, la Mercedes-AMG A 45 S est plus agréable à entendre, elle semble plus agressive et rugit comme une bête féroce. Il lui manquerait peut-être un tout petit "Pop and Bang" pour que vos poils se dressent à chaque passage de rapport.

Réalisé en titane, l'échappement est plus léger de 9,6 kg que l'original. Il accroît la puissance de 6,4 kW (environ 9 ch) et 9,1 Nm de couple à 6700 tr/min. Les 4 canules d'échappement sont en carbone et signées Akrapovic. La sonorité de la compacte varie en outre selon le mode de conduite sélectionné à partir du AMG Dynamic Select. En option, le tuyau de descente peut être modifié pour "un pur plaisir acoustique dérivé de la course".

Akrapovic n'est bien évidemment pas le seul à s'intéresser à la Mercedes-AMG A 45 S. Si la sonorité Akra ne leur convient pas, les propriétaires de la sportive peuvent se tourner vers Miltek ou Capristo qui se proposent eux aussi d'améliorer l'expérience acoustique de l'A 45 S.

La Mercedes-AMG A 45 S est vendue en France à partir de 70'699 euros. À ce prix, il faudra ajouter le montant du malus qui s'élève à 18'188 euros en 2021. C'est beaucoup trop cher ? Alors il y a la Mercedes-AMG A 35 affichée à 51'549 euros malussée à 6724 euros.

La Classe A ne devrait pas tarder à recevoir quelques retouches esthétiques pour rester dans la course. On rappelle que cette génération fut présentée en février 2018.