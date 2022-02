Pour rouler en Mercedes-Benz en dépensant le moins d'argent possible, la Mercedes-Benz Classe A vous tend ses bras. Vendue en France à partir de 29 399 €, la berline rencontre du succès dans l'Hexagone et en Europe, ce qui n'est pas le cas sur tous les marchés sur lesquels elle est disponible.

En effet, nos confrères de Carscoops révèlent que le constructeur allemand s'apprête à mettre fin à la commercialisation de sa Classe A Berline et Compacte au Canada. Dans un mail expédié par un porte-parole de la marque, on apprend que la Classe A ne sera plus disponible au pays des caribous pour cause de "rationalisation du portefeuille produits".

Classe A compacte Classe A berline

"Je peux confirmer que Mercedes-Benz Canada a récemment informé son réseau national de concessionnaires que nous n'offrirons plus la Classe A berline et compacte au Canada après l'année modèle actuelle (MY22)". Et de poursuivre : "Bien que la Classe A ait été bien accueillie par nos clients depuis son lancement en 2019, cette décision s'inscrit dans le cadre de nos efforts continus pour rationaliser notre portefeuille de produits", a affirmé le porte-parole.

Pour les consoler, les clients canadiens pourront toujours se rabattre sur la CLA, ou bien, s'ils le souhaitent, d'opter pour les SUV comme les GLA et GLB qui sont sans doute la cause de la mort de la Classe A en Amérique du Nord. D'ailleurs, le Canada n'est pas le seul pays à voir la Classe A disparaître de l'offre. Les Etats-Unis sont aussi concernés, Automotive News rapporte que la Classe A n'avait convaincu que 8108 clients américains en 2021, soit une baisse de 47 % par rapport à 2020. Au même moment, le GLB s'écoulait à 26 677 exemplaires, voilà ce qui explique sans doute la décision du constructeur à l'étoile.

En Europe, Mercedes-Benz n'a pas l'intention d'envoyer sa berline à la retraite. Ce modèle s'est écoulé à 158 955 unités sur le vieux continent en 2020. Son restylage est d'ailleurs en route.