La nouvelle Mercedes Classe C est le fleuron compacte de la marque, petite sœur des Classe E et S, qui a bénéficié de nombreuses innovations techniques pour devenir l'une des références dans ce segment des berlines de luxe de taille moyenne. Le protagoniste de ce test de consommation réelle est la berline Mercedes C220 d, une version équipée d'un moteur diesel 2.0 m hybridation douce (ou mild hybrid).

Sur notre parcours classique de 360 km, le nouveau moteur diesel à hybridation douce de la Mercedes Classe C a atteint une excellente moyenne de 4,20 l/100 km (23,81 km/l), soit 25,39 euros de carburant pour le voyage.

Excellente consommation de carburant

Si nous comparons ces performances avec celles des meilleures voitures diesel dans notre classement de consommation réelle, nous constatons que la Mercedes C220 d arrive en tête, malgré la concurrence de véritables champions de l'efficacité. Toujours dans la catégorie des moyennes et grandes voitures, la nouvelle Mercedes devance la Volvo V60 D4 (4,35 l/100 km - 22,9 km/l), la Mercedes E220 d Break (4,44 l/100 km - 22,5 km/l), la Jaguar XE 20d 180 ch Automatic (4,45 l/100 km - 22,4 km/l) et l'Audi A6 Avant 40 TDI quattro ultra S tronic (4,60 l/100 km - 21,7 km/l).

La Classe C diesel en revanche fait moins bien que l'Alfa Romeo Giulia 2.2 Turbo Diesel 180 ch MT6 (4,05 l/100 km - 24,6 km/l), la BMW 320d Touring (4,00 l/100 km - 25,0 km/l), l'Opel Insignia Sports Tourer 1.6 CDTi 136 ch et la Peugeot 508 BlueHDi 130 (3,80 l/100 km - 26,3 km/l), ainsi que par la Mercedes E220 d Cabriolet, qui a battu tous les records avec 3,60 l/100 km (27,7 km/l).

Reine des aides à la conduite et du confort

La nouvelle Mercedes C220 d testée était la version berline à quatre portes en traction arrière, 200 ch + 20 ch et transmission automatique à 9 rapports dans la riche finition Premium Pro (finition non proposée en France). Les garnitures extérieures et intérieures Avantgarde, la sellerie en cuir et tissu Artico, l'affichage tête haute et le pack Tech ne manquent pas.

Avec l'ajout d'un certain nombre d'options importantes comme les jantes de 19 pouces, le toit panoramique coulissant, le pack d'assistance au conducteur, le système Burmester Surround Sound avec 13 haut-parleurs et la couleur métallisée, le prix du modèle d'essai est légèrement supérieur à 70 000 euros.

En France, la finition AMG Line débute à 60 851 € sur la Classe C 220d.

La Classe C est l'une des berlines intermédiaires les plus avancées technologiquement sur le marché, avec des aides à la conduite de nouvelle génération et un fonctionnement fiable, ainsi que le dernier système d'infodivertissement MBUX et un confort de conduite qui a peu de rivaux.

La puissance du quatre cylindres diesel avec assistance électrique est suffisante pour faire face à toutes les situations de conduite, aidée par une excellente dynamique de conduite, même sans être spécifiquement sportive.

Grande autonomie, surtout en dehors de la ville

La consommation de carburant de la nouvelle Mercedes Classe C220 d est particulièrement bonne sur les trajets hors ville, tandis qu'elle souffre un peu en ville, sans toutefois atteindre des niveaux alarmants.

Même à des vitesses d'autoroute, l'efficacité reste appréciable. Le grand réservoir de carburant de 66 litres offre une très grande autonomie, dépassant même les 1000 km en utilisation quotidienne.

Consommations dans divers parcours

Urbain : 7,0 l/100 km (14,2 km/l)

937 km d'autonomie

: 7,0 l/100 km (14,2 km/l) 937 km d'autonomie Mixte urbain et extra-urbain : 6,2 l/100 km (16,1 km/l)

1062 km d'autonomie

: 6,2 l/100 km (16,1 km/l) 1062 km d'autonomie Autoroute : 6,0 l/100 km (16,6 km/l)

1095 km d'autonomie

: 6,0 l/100 km (16,6 km/l) 1095 km d'autonomie Ecoconduite : 3,9 l/100 km (25,6 km/l)

1689 km d'autonomie

: 3,9 l/100 km (25,6 km/l) 1689 km d'autonomie Consommation maximale : 27,2 l/100 km (3,6 km/l)

237 km d'autonomie

Fiche technique

Modèle Énergie Puissance Homologation Poids à vide Emissions CO2

(WLTP) Mercedes C220d Mild hybrid Premium Pro Hybride

(diesel) 147 kW Euro 6d-ISC-FCM 1680 kg 139 g/km

Données

Modèle : Mercedes C220 d

Prix de base : 53 850 euros

Date de l'essai : 19/01/2022

Météo (départ/arrivée): Ensoleillé, 11°/Ensoleillé, 3°

Prix carburant : 1,679 euro/l (Diesel)

Nombre de kilomètres parcourus : 807 km

Kilométrage au début de l'essai : 13 480 km

Vitesse moyenne durant l'essai : 81 km/h

Pneumatiques : Continental WinterContact TS 860 S - 225/40 R19 93V XL M+S ant. - 255/35 R19 96V XL M+S post. (Label UE: C, C, 72 dB - C, C, 73 dB)

Consommations

Moyenne "réelle" : 4,20 l/100 km (23,81 km/l)

Ordinateur de bord : 4,1 l/100 km

À la pompe : 4,3 l/100 km

Découvrez comment est réalisé notre test de consommation réelle.

Coûts à l'usage

Dépense "réelle" : 25,39 euros

Dépense mensuelle : 56,41 euros (800 km par mois)

Combien de kilomètres pour 20 € ? 284 km

Combien de kilomètres avec un plein ? 1571 km