Nous clôturons les essais de consommation réelle 2021 par un test d'une nouvelle voiture GNV, l'une des rares à être apparue sur le marché cette année. La voiture fonctionnant au gaz naturel comprimé est la Volkswagen Polo restylée dans la version 1.0 TGI avec le moteur turbo trois cylindres de 90 ch, associé à une boîte de vitesses manuelle à 6 rapports.

La citadine allemande a parcouru les 360 km entre Rome et Forlì, consommant en moyenne 3,40 kg/100 km, soit une dépense de 24,47 euros en méthane. Le coût n'est pas aussi bas que lors des précédents tests de voitures GNV parce que les prix ont doublé ces derniers mois touchant 1,999 euro/kg lors de l'essai de la Polo.

Gourmande, mais pas top

Dans le classement de la consommation réelle de carburant de la catégorie des voitures GNC (gaz naturel comprimé), la Polo 1.0 TGI restylée se situe dans la moyenne. Ses 3,40 kg/100 km la placent à égalité avec sa cousine Seat Ibiza 1.0 TGI 90 ch FR et juste devant la Skoda Scala 1.0 G-TEC 90 ch (3,45 kg/100 km - 28,9 km/kg).

Plus en bas dans le classement, on retrouve la Fiat Panda 0.9 TwinAir Turbo 80 ch Natural Power et la Seat Arona 1.0 TGI 90 ch FR, toutes deux ont consommé 3,60 kg/100 km (27,7 km/kg). A contrario, en haut du classement, le moteur GNC de 1,5 litre a permis à la Skoda Octavia Wagon 1.5 G-TEC Executive DSG d'atteindre 2,65 kg/100 km (37,7 km/kg).

Bon équipement

La voiture testée pour la consommation réelle de carburant était la nouvelle Volkswagen Polo 1.0 TGI en finition Life, une version déjà équipée de série de l'instrumentation numérique 8", des phares à LED, de l'infodivertissement avec la radio 8" "Ready2Discover", du Lane Assist, du régulateur de vitesse, des jantes en alliage de 15" et d'App-Connect avec fonction sans fil. L'ajout de la peinture métallisée et du Pack Tech (Climatronic, phares antibrouillard, Park Pilot) porte le prix catalogue final à 24 125 euros.

La voiture est raisonnablement bien équipée, confortable même sur les longs trajets et dotée d'un compartiment à bagages suffisant pour les charges les plus courantes. Le moteur fournit la bonne poussée pour les dépassements, sans toutefois être particulièrement brillant, tandis que l'ergonomie du siège et des commandes principales est satisfaisante.

300 à 400 km au gaz naturel

La consommation de la Polo 1.0 TGI dans les conditions de conduite les plus courantes reste contenue, ne souffrant un peu qu'en conduite urbaine dans le trafic le plus chaotique. La conduite sur autoroute n'impose pas une lourde charge sur la consommation, comme c'est aussi le cas sur un trajet mixte urbain-extra-urbain.

Le réservoir de GNC de 13,8 kg vous permet de parcourir environ 300 km avec un plein, et plus de 400 km en conduite douce. Le petit réservoir d'essence a une capacité de 9 litres et vous permet de parcourir près de 100 km entre deux pleins de gaz naturel.

Consommation de carburant dans différentes situations de conduite

Urbain : 5,8 kg/100 km (17,2 km/kg) - 237 km d'autonomie

: 5,8 kg/100 km (17,2 km/kg) - 237 km d'autonomie Mixte urbain-extra-urbain : 4,5 kg/100 km (22,2 km/kg) - 306 km autonomie

: 4,5 kg/100 km (22,2 km/kg) - 306 km autonomie Autoroute : 4,7 kg/100 km (21,2 km/kg) - 292 km d'autonomie

: 4,7 kg/100 km (21,2 km/kg) - 292 km d'autonomie Eco-conduite : 2,9 kg/100 km (34,4 km/kg) - 474 km d'autonomie

: 2,9 kg/100 km (34,4 km/kg) - 474 km d'autonomie Consommation maximale : 12,9 kg/100 km (7,7 km/kg) - 106 km d'autonomie

Fiche technique

Modèle Énergie Puissance Homologation Émissions de CO2

(NEDC) Émissions de CO2

(WLTP) Volkswagen Polo 1.0 TGI Life Gaz naturel 66 kW Euro 6d-ISC-FCM 90 g/km 100 g/km

Données

Modèle : Volkswagen Polo 1.0 TGI Life

Prix de base : 25 350 euros

Date du test : 14/12/2021

Météo (départ/arrivée) : Ensoleillé, 13°/ 3°

Prix du carburant : 1,999 euro/kg (méthane)

Nombre de kilomètres parcourus : 998 km

Kilométrage au début de l'essai : 4142 km

Vitesse moyenne : 76 km/h

Pneus : Pirelli Cinturato Winter - 185/65 R15 92T M+S XL (Label UE: C, B, 67 dB)

Consommation de carburant

Moyenne "réelle" : 3,40 kg/100 km (29,41 km/kg)

Ordinateur de bord : 3,5 kg/100 km

À la pompe : 3,3 kg/100 km

Découvrez comment et pourquoi le test de consommation de carburant a été réalisé.

Coûts à l'usage

Dépenses "réelles" : 24,47 euros

Dépenses mensuelles : 54,37 euros (800 km par mois)

Combien de kilomètres pour 20 euros ? 294 km

Combien de kilomètres avec un plein d'essence ? 406 km