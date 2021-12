L'une des voitures électriques les plus attendues de ces dernières années est certainement la Tesla Model Y, une version surélevée de la très populaire Model 3 qui a la forme et les dimensions d'un SUV compact de taille moyenne, soit 4,75 mètres de long et 1,62 mètre de haut. Pour connaître l'efficacité du nouveau SUV électrique, nous l'avons testé lors de notre test de consommation de carburant en conditions réelles.

Le résultat est une consommation moyenne de 15,80 kWh/100 km sur notre parcours standard de 360 km, ce qui équivaut à 6,33 km/kWh et une charge de 12,85 euros avec une recharge à domicile, qui passe à 21,05 euros si vous rechargez exclusivement aux Superchargeurs Tesla. Avec cette consommation, l'autonomie théorique est de 443 km avec une batterie "pleine".

Parmi les SUV électriques, le Model Y brille par son efficacité

Cette performance de la Tesla Model Y Grande Autonomie AWD est vraiment bonne en terme d'efficacité, étant donné également que le test a été effectué dans des températures ambiantes plutôt froides (entre 12 et 4 degrés), des conditions pas trop favorables pour toute voiture électrique.

Cela n'empêche pas la Model Y d'occuper une excellente position centrale dans le classement de la consommation de carburant en conditions réelles des voitures à batterie, devant la Kia e-Soul (15,9 kWh/100 km - 6,2 km/kWh), la Mercedes EQC 400 4MATIC (16,6 kWh/100 km - 6,0 km/kWh), la Ford Mustang Mach-E Extended Range (17,0 kWh/100 km - 5,88 km/kWh) et le Lexus UX 300e (18,7 kWh/100 km - 5,3 km/kWh).

La consommation en revanche avait été moindre avec la Tesla Model 3 Standard Range Plus (14,7 kWh/100 km - 6,8 km/kWh) et, parmi les SUV électriques, le Hyundai Kona Electric, plus compact (12,0 kWh/100 km - 8,3 km/kWh) avait également fait mieux.

Silencieux, puissant et avec beaucoup de frein moteur

La voiture d'essai est la Tesla Model Y Long Range AWD avec deux moteurs électriques, une transmission intégrale, environ 441 ch et une batterie d'une capacité nette utilisable d'environ 70 kWh, qui, avec l'ajout de l'Autopilot amélioré et d'un élégant intérieur bicolore noir et blanc, a un prix catalogue de 64 980 euros.

Pour ce montant, vous obtenez un SUV électrique agréable, doté d'une puissance et d'une traction élevées et constantes, d'un intérieur lumineux, d'une grande visibilité vers l'extérieur (sauf par la lunette arrière) et des solutions intérieures minimalistes et modernes typiques que les propriétaires de Tesla connaissent si bien.

La conduite est vraiment silencieuse et les aides à la conduite sont toutes bien faites, même si parfois un peu envahissantes si vous vous fiez à l'Autopilot, et la suspension est satisfaisante, à mi-chemin entre trop souple et trop sportive. Le freinage par récupération est puissant (et non réglable) et un style un peu "one pedal" permet de conduire avec la seule pédale d'accélérateur. L'espace de chargement dans le long coffre long est excellent, avec un double fond qui s'ajoute au compartiment à bagages avant.

Faible consommation de carburant et autonomie toujours supérieure à 350 km

Lors d'autres tests de consommation dans les conditions d'utilisation les plus courantes, la Tesla Model Y a fait preuve d'une très bonne constance. Elle reste faible, même sur l'autoroute ou en circulation urbaine. Ce n'est que lorsque vous profitez de l'ample puissance disponible que les moyennes augmentent un peu. L'autonomie est presque toujours supérieure à 350 km, avec des pointes proches de 500 km si vous adoptez un style de conduite particulièrement économe. La recharge dans les Superchargeurs Tesla est rapide et sûre.

Consommation dans divers types de parcours

Urbain : 20,0 kWh/100 km (5,0 km/kWh)

350 km d'autonomie

: 20,0 kWh/100 km (5,0 km/kWh) 350 km d'autonomie Mixte urbain-extra-urbain : 18,4 kWh/100 km (5,4 km/kWh)

378 km d'autonomie

: 18,4 kWh/100 km (5,4 km/kWh) 378 km d'autonomie Autoroute : 22,0 kWh/100 km (4,5 km/kWh)

315 km d'autonomie

: 22,0 kWh/100 km (4,5 km/kWh) 315 km d'autonomie Éco-conduite : 12,9 kWh/100 km (7,7 km/kWh)

539 km d'autonomie

: 12,9 kWh/100 km (7,7 km/kWh) 539 km d'autonomie Consommation maximale : 89,5 kWh/100 km (1,0 km/kWh)

77 km d'autonomie

Fiche technique

Modello Énergie Puissance Consommation Masse à vide Rapport puissance/pneu Tesla Model Y Grande Autonomie Électrique 153 kW 16,9 kWh/100 km 1989 kg 74,128 kW/T

Données

Modèle : Tesla Model Y Grande Autonomie

Prix de base : 59 990 euros

Date du test : 3/12/2021

Météo (départ/arrivée): 12°/ 4°

Prix du "carburant" : 0,2259 euro/kWh (électricité)

Nombre de kilomètres parcourus : 1133 km

Kilométrage au début de l'essai : 2405 km

Vitesse moyenne durant l'essai : 75 km/h

Pneumatiques : Hankook Ventus S1 Evo3 EV - 255/45 R19 104W XL TO (Étiquette UE: A, B, 72 dB)

Consommation

Moyenne "réelle" : 15,80 kWh/100 km (6,33 km/kWh)

Ordinateur de bord : 20,5 kWh/100 km

Découvrez comment le test de consommation a été réalisé et ses critères.

Coûts à l'usage

Dépense réelle : 12,85 euros avec la recharge à domicile (21,05 euros au Superchargeur)

Dépense mensuelle : 28,55 euros avec la recharge à domicile (46,77 euros au Superchargeur) (800 km par mois)

Combien de kilomètres pour 20 € ? 560 km avec la recharge à domicile (342 km au Superchargeur)

Combien de kilomètres avec un plein ? 443 km