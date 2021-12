Les véhicules électriques présentent de nombreux avantages, mais ils ne sont pas donnés. Et évidemment, il ne produisent pas le joli bruit de certains modèles à combustion. Des sons futuristes et artificiels essayent de faire illusion. Mais rien ne remplacera le son d'une gros V8 en colère.

Rich Benoit, de la chaîne YouTube Rich Rebuilds, a donc décidé de transformer une Tesla Model S en une berline à moteur à combustion, avec un V8 de Chevrolet Camaro caché sous le capot.

La voiture n'est pas encore tout à fait au point, mais l'équipe l'a terminée à temps pour le SEMA Show. La voiture doit encore passer au banc d'essai pour parfaire le mélange air-carburant, ce qui sera fait ultérieurement. C'est à ce moment là que l'on saura la puissance que produit le V8 LS3. Cependant, il fonctionne déjà très bien. Pour le prouver, la chaîne YouTube a emmené la voiture faire une série de trajets : elle est allée chercher des enfants à l'école, a mangé dans un fast-food et a pris rendez-vous chez un concessionnaire Chevrolet.

La Tesla convertie n'a eu aucun mal à se déplacer en ville, y compris à s'arrêter pour faire le plein. Les employés de la concession Chevrolet ont également été séduits par la transformation. C'est là qu'aura lieu la prochaine vidange, grâce au moteur de la Camaro. À l'intérieur, la voiture est essentiellement de série. Il y a un tunnel de transmission, un levier de vitesse séquentiel, et quelques écrans pour afficher les informations vitales du moteur, mais le reste de l'intérieur est de série - et il fonctionne. Cela inclut le Bluetooth, la navigation et les commandes au volant.

Il faut bien avouer que c'est assez étrange de voir la Tesla Model S passer en trombe avec le grondement d'un V8. C'est aussi une voiture qui ne plaira pas aux fans de Tesla, même si Rich et son équipe ne semblent pas trop se soucier des querelles sur Internet. Nous espérons voir d'autres vidéos dans les mois à venir, retraçant la construction de la voiture au fur et à mesure de sa mise au point.