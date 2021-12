Si vous suivez avec assiduité l'actualité automobile, vous n'êtes sûrement pas sans savoir que Renault prépare avec minutie son futur SUV de segment C. Il s'agit d'un modèle important à plus d'un titre pour Renault, puisqu'il remplacera le Kadjar qui sera resté dans l'ombre du Peugeot 3008 quasiment pendant toute sa carrière. Et pour faire table rase du passé, la firme au Losange change de cap et change même le nom de son modèle.

Exit donc Kadjar, place donc à l'Austral, un nom qui n'a rien de vraiment surprend, puisque Renault l'avait déposé à l'Institut national de la propriété industrielle (INPI). Venant du latin "autralis", Austral est "un mot répandu et présent dans de nombreuses langues européennes", selon la firme au Losange. Écrit en toutes lettres, il revendique les origines françaises du constructeur.

"Austral évoque les couleurs et la chaleur de l’hémisphère sud. C’est un nom qui invite au voyage et qui convient parfaitement pour un SUV. Sa phonétique est harmonieuse, équilibrée et facile à prononcer par tous, tout en se voulant internationale", explique Sylvia Dos Santos, responsable de la stratégie des appellations chez Renault.

En dehors de cette nouvelle appellation, Renault ne nous apprend pas grand-chose d'autre sur ce SUV que nous découvrirons au printemps prochain. Nous savons simplement, pour l'instant, qu'il s'agira d'un modèle cinq places et d'une longueur de 4,51 mètres. Le Renault Austral bénéficiera des synergies de l'Alliance Renault-Nissan-Mitsubishi puisqu'il reposera sur la plateforme du nouveau Nissan Qashqai. Il aura le droit à des motorisations hybride simple et hybride rechargeable, tandis qu'une version 100 % électrique ne sera pas à exclure à l'avenir.

Grâce à ce nouveau modèle, Renault poursuit son offensive pour la reconquête du segment C initiée avec Arkana et la nouvelle Mégane E-Tech Electric. Le Renault Austral remplacera l’actuel Kadjar dans la gamme et sera présenté au printemps 2022.