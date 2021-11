Si vous suivez avec assiduité l'actualité automobile, vous n'êtes pas sans savoir que certaines voitures d'antan inspirent nos designers actuels, avec la création de nombreux modèles néo-rétro qui font écho à d'anciens modèles. La 4L est sans doute l'une des voitures qui a le plus marqué son époque. Et pour célébrer ses 60 ans, la firme au Losange, en collaboration avec la plateforme de vente TheArsenale, vient de dévoiler un concept étonnant.

Ce drôle d'engin n'a plus grand-chose à voir avec la petite citadine française, hormis le look, qui a été remis légèrement au goût du jour. De quoi annonce le style d'une potentielle future Renault 4L 100 % électrique ? Peut-être, même si, esthétiquement, ce concept ne ressemble pas beaucoup aux images du prototype qui ont fuité au mois de mai dernier.

Ce concept-car est composé d'une coque réalisée en fibre de carbone que le pilote doit faire basculer en avant pour accéder au cockpit. À l'intérieur, une seule personne peut prendre place, et en position centrale pour une meilleure répartition des masses. Il faut dire que l'engin est particulièrement léger, avec seulement 167 kilos à vide.

Aux quatre coins de cette coque, nous retrouvons quatre bras accueillant à leur extrémité des doubles hélices. Peut-on encore parler de voiture à ce niveau ? Pas vraiment, il s'agit plutôt d'un drone géant qui est "un clin d’œil à quoi pourrait ressembler cette icône dans soixante ans", d'après la direction Marketing de Renault.

Et si vous pensiez qu'il s'agissait simplement d'une étude de style, ce projet vole vraiment grâce à la présence de batteries lithium polymère de 22 000 mAh, qui génèrent une puissance totale de près de 90 000 mAh. D'après le constructeur, la Renault Air4 peut atteindre "une vitesse maximale horizontale de 26 m/s avec une inclinaison de 45° pendant le vol et jusqu’à 70° d’inclinaison maximale".

Cet objet volant offre, toujours selon le communiqué de presse, une poussée vectorielle maximale de 380 kilos et peut voler jusqu’à 700 mètres d’altitude. Pour "des questions de sécurité", le premier vol inaugural réalisé n'a pas dépassé les 20 mètres. D'autres vols sont prévus à Miami, New York ou encore Macao. Reste à voir si ce modèle peut effectivement prendre de l'altitude, ou s'il s'agit d'un objet marketing visant avant tout à faire le buzz.

TheArsenale, qui a conçu cet objet en collaboration avec Renault, annonce qu'il s'agit du premier véhicule d'une division baptisée "Road to Air", la société française misant sur l'aérien comme réseau de transport du futur. L'Air4 est donc le "symbole d’indépendance et de liberté, face à la détérioration de la circulation", explique Patrice Meignan, le fondateur de TheArsenale. "La plupart des conducteurs vous le diront : la 4L vous permet de voyager différemment et de vivre une véritable aventure. C’est cette différence qui nous a inspirés, mon équipe et moi."

Si vous souhaitez découvrir d'un peu plus près la Air4, le concept sera visible dans les locaux de L’Atelier Renault des Champs-Élysées le 29 novembre prochain. Ce projet sera exposé auprès d'autres concepts basés sur la 4L, notamment le projet Suite n° 4, et d’autres versions historiques de la citadine tricolore.