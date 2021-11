C'est vraiment fini pour Renault Sport qui a annoncé à travers sa page Facebook qu'à compter du 31 décembre 2021, l'actualité de la gamme sportive sera exclusivement à suivre sur Renault. Cela signifie que Renault Sport ne sera plus actif sur les réseaux, puisque le constructeur au losange a tout simplement mis fin à sa branche sportive qu'il a intégré à Alpine.

Depuis l'arrivée de Luca de Meo à sa tête, le constructeur français a d'autres priorités, notamment les véhicules électriques à l'image de la Mégane E-Tech, de la Renault 5 E-Tech, etc.

"Dans le cadre de la réorganisation de Renault Group par marque, il est essentiel que les différentes entités qui composent la Business Unit portent chacune le nom d’Alpine et incarnent les valeurs et les ambitions de la marque. Alpine a vocation à être une marque premium sport à l’avant-garde de l’innovation et de la technologie. Alpine Cars par son expertise et son expérience dans les véhicules de sport est une carte maîtresse dans l’atteinte de nos objectifs", explique Laurent Rossi, le directeur d'Alpine.