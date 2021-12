Vous n'avez pas tout à fait le compte en banque vous permettant de vous offrir une Brabus 800 Widestar sur base de Mercedes-AMG G 63 ? Eh bien, heureusement, ce minuscule clone est venu sauver la journée et votre porte-monnaie. Dites bonjour au Suzuki Jimny G800, une réplique miniature impressionnante et bien faite de l'original, qui coûte plusieurs centaines de milliers d'euros.

Ce petit engin super cool a été aperçu dans les rues de Londres. Là-bas, le Jimny devrait être bien plus maniable que celui dont il s'inspire. Rien n'a été oublié.

À commencer par un kit carrosserie qui fait remarquablement illusion, une calandre Brabus avec logo, la plaque "V8 Biturbo" avec le "800" derrière les ailes avant, des roues de style AMG, une peinture sensationnelle qui ressemble un peu au gris Nardo d'Audi et même les sidepipes, ces sorties d'échappement latérales, sont de la partie. Et elles ne sont pas là juste pour faire joli, elles sonnent aussi. On entend d'ailleurs brièvement que le petit moteur de 1,3 litre a été doté d'une sonorité relativement rocailleuse.

Mais le point fort de cette transformation est sans aucun doute l'intérieur. C'est incroyable ce que le constructeur a réussi à faire de l'intérieur du Jimny, pourtant très simple à l'origine. Une somptueuse sellerie en cuir marron clair surpiqué transforme le "tout-plastique" en temple du luxe. Le tableau de bord recouvert de cuir et le volant poli tapent également dans l'oeil immédiatement. Mais le summum est certainement le ciel de toit recouvert d'Alcantara avec un ciel étoilé rouge scintillant.

L'origine de la transformation n'est pas connue. Mais FCSC (Fast Car Service Center) de Dubaï s'est déjà fait remarquer avec un faux kit Brabus identique pour le petit tout-terrain japonais. Il existe désormais de nombreux kits aéro qui confèrent au Jimny l'apparence de plus grandes icônes du tout-terrain comme le Classe G ou le Land Rover Defender. Mais nous n'avons pas encore vu un tel souci du détail, surtout à l'intérieur.

Selon la chaîne Youtube sur laquelle la vidéo de la Jimny Brabus a été téléchargée, l'AUto a une valeur de 40 000 livres britanniques, ce qui correspond actuellement à près de 47 000 euros. Cela semble être beaucoup pour un Jimny, mais assez peu pour la plus petite "Brabus" du monde !