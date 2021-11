Le Suzuki Jimny compte plus de fans que vous ne le pensez. Une nouvelle génération est sur le marché depuis un petit bout de temps, mais la troisième fait encore de la résistance et ne veut pas tomber dans les oubliettes.

À la fois robuste et tout-terrain, une société britannique a alors utilisé le précédent Jimny pour construire son utilitaire de type pick-up. L'idée est née d'un besoin réel - le manque d'un petit utilitaire - que la société Yomper a saisie pour proposer son véhicule.

Les clients peuvent choisir entre deux versions, Bergen et Commercial, dont l'empattement varie d'une version à l'autre. La version Commercial étant un peu plus longue avec son empattement de 275 cm (contre 225 cm pour le Bergen). Le Yomper Commercial bénéficie entre autre d'un plateau métallique avec des côtés rabattables. La capacité de charge utile de ces deux versions est de 500 kg. Ces véhicules sont dotés d'un moteur quatre cylindres à essence de 1,3 litres couplé à une boîte de vitesses manuelle à cinq rapports envoyant la puissance aux quatre roues.

La société précise que les propriétaires d'un Suzuki Jimny peuvent la contacter s'ils souhaitent convertir leur véhicule en pick-up. Pour les autres, il est possible de s'offrir ce Yomper affiché à moins de 25 000 euros HT. Le site précise que le Yomper Bergen coûte 16 995 £ HT (20 200 euros) tandis que le Yomper Commercial est affiché à partir de 17 995 £ HT (21 400 euros).

"Il existe plusieurs entreprises qui ont effectué des conversions de Jimny en pick-up. Mais aucun n'est allé jusqu'à créer une carrosserie et un châssis sur mesure comme celui du Yomper, qui est essentiellement un véhicule standard et qui utilise le train de roulement et la carrosserie avant de Suzuki", a précisé le PDG.