Soyons honnêtes : avec un van Volkswagen transformé en camping-car, on ne gagne pas haut la main la bataille du "vanlife-hipsterisme" le plus créatif et stylé sur son spot de surf portugais favori. Que faire donc ? Ne pas rester les bras croisés déjà, et ensuite s'adresser à l'entreprise T-Style, un préparateur japonais basé du côté de Yokohama, et qui vient de dévoiler le Suzuki Jimry, le camping-car le sympathique du marché.

Le visage attrayant de ce minuscule véhicule vous est sûrement familier. Il s'agit de la face avant d'un Jimny actuel. Mais les similitudes avec ce véhicule tout-terrain très populaire en Europe et dans les zones montagneuses s'arrêtent là.

La base de cette transformation provient également de chez Suzuki. Les fans de Kei car l'auront d'ailleurs peut-être déjà reconnu, il s'agit d'un minibus de 3,40 mètres de long et de seulement 1,48 mètre de large qui était autrefois un Suzuki Every de quatrième génération. Le modèle est réservé et commercialisé sur le marché japonais depuis 2005, pratiquement sans changement depuis cette date en dehors d'un restylage qui a eu lieu en 2010.

La catégorie Kei car n'impose pas seulement des dimensions spécifiques, la cylindrée et la puissance sont également prescrites. Actuellement, il ne faut pas dépasser 660 cm3 et 64 chevaux. Avec un poids à vide de moins d'une tonne, le Suzuki Jimry ne devrait toutefois pas être ridicule sur la route.

Pour que le Jimry n'ait pas seulement l'air sympathique et qu'il soit aussi considéré comme un camping-car, la partie arrière de l'habitacle peut être transformée en couchette. En dessous se trouvent deux tiroirs supplémentaires qui peuvent être ouverts depuis le hayon. Sur le toit, T-Style a installé un support qui peut accueillir une tente. En théorie, jusqu'à quatre personnes peuvent donc dormir dans et sur ce Suzuki Every aux faux airs de Jimny.

Il est même possible de s'aventurer sur des terrains plus endommagés avec ce véhicule, grâce à une garde au sol surélevée et une monte pneumatique Mudstar Radial M/T qui englobe de jolies jantes de 15 pouces.

Sur le site du préparateur, il n'y a pas de prix indiqué, seulement un formulaire de contact. Sans surprise, il devrait être beaucoup moins cher que la majorité des camping-cars présents sur le marché, un secteur qui a d'ailleurs connu un sacré regain d'activité après la pandémie.