Dans la foulée du communiqué d'hier annonçant que le remplaçant du Renault Kadjar s'appellerait Austral, nos espions basés en Espagne sont tombés sur un prototype du prochain crossover compact de Renault. Malheureusement, le véhicule d'essai portait encore un camouflage complet. Ce qui ne nous permet pas de douter du fait que ce frère du Nissan Qashqai ne ressemblera en rien à son prédécesseur !

Le véhicule d'essai semblait cacher un design qui se rapproche notamment de celui de la nouvelle Mégane E-Tech Electric. Et bien qu'il paraisse moins grand que le modèle qu'il est sur le point de remplacer, l'Austral ne sera pas plus petit et conservera la même longueur que le Kadjar. En plus d'annoncer le nom du véhicule cette semaine, la marque française a révélé que le crossover du segment C mesurera 4,51 mètres : c'est même 3 cm de plus que le Kadjar.

Galerie: 2022 Renault Austral photos espion

Les lamelles verticales des calandres supérieure et inférieure suggèrent un bouclier avant plus imposant, ainsi que des phares plus élégants et une section avant plus basse rendant l'Austral moins rond à l'avant. Sur le côté, le nouveau crossover semble avoir une surface vitrée plus petite pour donner au véhicule un profil plus dynamique au détriment de la visibilité extérieure.

Renault a également caché les feux arrière. Les blocs se prolongeront probablement sur le hayon, comme sur le crossover électrique Mégane, avec sa barre de LED divisée au milieu par le logo en forme de diamant. Cela pourrait être le cas étant donné la bande camouflage noire supplémentaire appliquée sur ce prototype. Dans l'ensemble, l'extérieur semble avoir plus d'arêtes par rapport au Kadjar, ce qui fait que l'Austral semble plus athlétique.

Il n'y a pas de photos de l'intérieur dans cette série, mais les images espion précédentes (ci-dessus) ont révélé un tableau de bord complètement redessiné pour accueillir l'immense surface d'écran de la Mégane E-Tech Electric. Heureusement, le conducteur aura un accès rapide à certaines fonctions grâce à une rangée de boutons physiques montés sous l'écran tactile de taille généreuse. Le prototype que nous avons vu était équipé d'une boîte manuelle à six vitesses, mais une boîte automatique sera également proposée en option.

Pour ce qui est des moteurs, c'est le mystère à ce stade, et il est difficile de dire si le diesel sera toujours de la partie ou non, étant donné que Nissan l'a abandonné pour son dernier Qashqai. Les blocs à essence seront rejoints par un hybride, bien que l'on ne sache pas s'il sera rechargeable ou non.

La révélation officielle se rapproche puisque Renault mettra l'Austral en vente en Europe à partir du printemps 2022.