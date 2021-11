Sir Frank Williams est décédé le 28 novembre à l'âge de 79 ans. Le célèbre manager britannique était non seulement une légende de la Formule 1, mais aussi de l'ensemble du monde automobile.

Le succès de l'équipe britannique a conduit à la création de la Renault Clio 16V Williams, l'une des icônes des années 1990 dans son segment. Elle est d'ailleurs toujours extrêmement populaire parmi les amateurs de sportives de l'époque. En hommage à Williams, revenons sur l'histoire de l'incroyable sportive au losange.

Une Clio de Formule 1

Créée en 1992 pour célébrer le titre de champion du monde des constructeurs de Formule 1 de l'équipe Williams-Renault, la sympathique Clio n'a pas été développée par des ingénieurs britanniques. L'esthétique et la conception du moteur ont été entièrement prises en charge par la division Renault Sport qui a créé l'une des voitures les plus mémorables de son époque.

La Clio Williams se distinguait des voitures ordinaires par sa couleur bleue métallisée "Sports Blue", ses roues Speedline dorées et le badge Williams sur le hayon et de chaque côté. L'intérieur, quant à lui, était doté de sièges recouverts de velours, plus sportifs que ceux de la 16V classique. Le lien avec la Formule 1 a été maintenu au fil des années. Cette Clio était par exemple la voiture de sécurité officielle du championnat 1996.

Un classique pour les collectionneurs

Le vrai secret de la Williams était le moteur. Par rapport au 1.8 de la 16V standard, la Clio "Formule 1" pouvait compter sur un 2.0 atmosphérique de 150 ch et une boîte manuelle à 5 rapports avec des passages de vitesses courts pour faciliter l'accélération.

Grâce à ces chiffres et à un faible poids de 1035 kg sur une longueur de carrosserie de seulement 3,71 mètres, la petite voiture française pouvait arrêter le chrono de 0 à 100 km/h en 7,6 secondes et atteindre 215 km/h.

Au départ, Renault n'a produit que 4 500 exemplaires, mais l'énorme succès rencontré en Europe a encouragé la marque à produire plus de 12 000 unités.

Toutefois, certains modèles ont conservé une valeur plus élevée. Parmi celles-ci figurent les premières séries numérotées de 1993 et 1994. La deuxième série de 1994 et 1995 a été légèrement modernisée au niveau du style, tandis que la troisième série (1995 et 1996) a été enrichie en équipement avec l'ajout (entre autres) de l'ABS.

En France, les prix sont en constante augmentation et avoisinent les 30 000 euros pour les exemplaires bien conservés. L'héritage de l'équipe de Frank Williams deviendra donc de plus en plus exclusif au fil des années.