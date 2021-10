Les petites "bombinettes" françaises on une cote d'amour qui ne se dément pas. On pense notamment aux Peugeot 205 GTI et autres Renault 5 Turbo et Turbo 2 qui battent régulièrement des records. De son côté, la Renault Clio V6 fait un peu plus profil bas, notamment en raison du fait qu'elle fasse encore partie des youngtimers, et pas encore des voitures de collection.

Mais on le sait, si la Renault Clio V6 impressionne tous ceux qui la croisent avec ses ailes bodybuildées et son moteur à l'arrière, son prix est aussi relatif à sa rareté et à son statut. Il suffit de faire un rapide tour sur un célèbre site de petites annonces pour voir que la petite sportive apparue en 2000 n'est pas bon marché.

En fonction du kilométrage, de l'état de la voiture mais aussi du fait qu'il s'agisse d'une Phase 1 (2000 - 2003) ou d'une Phase 2 (2003 - 2005), les annonces débutent aux alentours de 40 000 € pour s'envoler à plus de 60 000 €. Voire frôler la dizaine supérieure. Ne vous méprenez pas, celles à moins de 10 000 € sont des répliques !

Tout ça pour dire que le modèle que nous vous présentons aujourd'hui risque de battre encore des records pour une Renault Clio V6. Il s'agit d'une Phase 2, l'un des 18 exemplaires livrés au Royaume-Uni (donc conduite à droite, malheureusement...), et qui affiche un kilométrage ridicule, ce qui devrait lui assurer d'atteindre des sommets : seulement 980 miles, soit 1577 km seulement !

Mise en vente par la plateforme de vente aux enchères Collecting Cars, la Clio V6 est proposée en jaune Sirius, entièrement d'origine, et dans un état proche du neuf, ce que le faible kilométrage vient effectivement justifier.

Pour rappel, la Clio V6 Phase 2, produite par Renault Sport à Dieppe en 1309 unités, embarque un V6 3.0 "L7X 762" en position centrale arrière, qui développe pas moins de 255 chevaux. C'est 25 chevaux de plus que la Phase 1, tandis que l'empattement est aussi un peu plus long, tandis que les voies ont été élargies après le restylage pour améliorer la tenue de route.

L'annonce précise que la Clio V6 mise en vente avec ses moins de 1600 km est garnie de cuir et daim synthétique noir à l'intérieur, avec un volant à trois branches garni de cuir et des pédales sport en alliage percé. À noter que les équipements d'usine sont en parfait état de marche, y compris la climatisation, les vitres électriques, le régulateur de vitesse et le système audio Cabasse Auditorium d'origine. En plus, une série de livrets originaux et un carnet d'entretien à jour sera fourni, de même que le gonfleur de pneu électrique ainsi que deux bidons originaux non utilisés de liquide de réparation de pneu Renault.

Il ne reste maintenant plus qu'à savoir pour combien cette Renault Clio V6 sera prête à rejoindre son prochain propriétaire. Collecting Cars, qui détient déjà deux records de vente de Clio V6 respectivement à 62 540 et 55 917 £ (74 000 et 66 187 €), pense qu'elle pourrait dépasser les 70 000 £ (∼ 83 000 €).