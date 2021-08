Il y a quelques mois, Artcurial Motorcars annonçait la mise aux enchères d'une Peugeot 205 T16. La vente s'est tenue au mois de juillet dernier à Monaco, où la sportive au lion a trouvé preneur pour 274 160 €. Comme le rappelle la maison de vente aux enchères, il s'agit "du numéro 200 sur les 200 exemplaires produits par Peugeot pour permettre l'homologation du modèle en Groupe B".

Elle faisait partie de la collection de Jacky Setton, l'homme qui était à la tête de Pioneer France. Cette Peugeot 205 Turbo 16 lui a été offerte par Jean Todt, et en 1992, Jacky Setton l'a vendue à son actuel propriétaire alors qu'elle avait parcouru 16 000 km. La sportive n'a pas pris la poussière au fond d'un garage, son propriétaire l'a utilisée de temps à autre, son compteur affiche aujourd'hui 49 700 km. Artcurial Motorscars précise toutefois que son propriétaire s'en sépare "car il manque d'occasions de la faire rouler".

Il n'est pas rare que des Peugeot 205 T16 soient proposées aux enchères. Elles trouvent toutes des acheteurs à des prix plus ou moins élevés, selon leur état, leur kilométrage et leur histoire.

On se souvient qu'en début d'année, une Peugeot 205 T16 Evolution 2 s'est vendue à 977 440 €. Cet exemplaire affiche un joli palmarès puisqu'il a remporté le Tour de Corse en 1986 avec Bruno Saby et qu'il a été conduit par Salonen en Championnat du monde. C'est aussi l'une des 19 Evolution 2 fabriquées par la marque française.

La Peugeot 205 T16 est sans doute l'une des Peugeot les plus chères sur le marché. On regrette que la marque au lion ne la fasse pas revivre, un peu comme Renault et sa Renault 5 qui s'apprête à pointer le bout de son capot sous forme d'un véhicule électrique. Peugeot avait pourtant essayé de redonner vie à la Peugeot 504 Coupé avec le concept E-Legend, mais le projet est tombé à l'eau et le concept n'est jamais passé en production.