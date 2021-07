Des décennies plus tard, la Renault 5 Turbo continue de faire rêver. C'est l'une des Françaises d'époque les plus prisées, des exemplaires sont régulièrement proposés aux enchères et vendus à plusieurs dizaines de milliers voire des centaines de milliers d'euros.

Aujourd'hui, la voiture que nous sommes sur le point de vous présenter n'est pas une Renault 5 Turbo standard. Il s'agit d'un restomod, qui a attiré notre curiosité dès lors qu'il a été présenté par ses créateurs.

Son nom, la Renault 5 Turbo 3. Cette voiture a été conçue par une toute nouvelle entreprise franco-américaine du nom de Légende Automobiles. Aussi incroyable que cela puisse paraître, cette Renault des temps modernes n'est pas électrique (youpi !). C'est une voiture 100% thermique qui dispose d'un moteur quatre cylindres turbo de 400 ch ! Nous sommes très loin des 160 ch de la Renault 5 Turbo...

"Nous avons voulu créer une machine pour les personnes qui sont aussi passionnées de conduite que nous. Une machine qui ferait ricaner un adulte comme un petit enfant à la seule idée de prendre le volant".

Pour donner vie à cette Renault 5 Turbo 3, les créateurs utilisent une Renault 5 standard trois portes. La voiture est alors dépouillée et modifiée afin de recevoir une carrosserie en carbone ainsi qu'un design néo-rétro. L'esprit de la Renault 5 Turbo est conservé, et les subtiles modifications ne dénaturent pas du tout l'aspect de la voiture. Bien au contraire, les feux à LED, l'extracteur d'air et les deux canules d'échappement lui donnent encore plus de charme, on aime!

Dans l'habitacle, tout a été repensé à commencer par les sièges baquet et l'instrumentation 100% numérique. On apprécie le volant et les accents orange que l'on retrouve un peu partout à bord de cette Renault 5 Turbo 3.

La voiture est dotée de jantes de 16 pouces et de 17 pouces à l'arrière (deux modèles sont disponibles). Le développement du châssis et de la mécanique a été confié à Bloodmotorsport qui a entre autres utilisé une suspension à double triangulation à l'avant et à l'arrière s'inspirant de la Renault 5 Maxi Turbo.

Tous les détails techniques et mécaniques ne sont pas connus à ce jour. Il en va de même pour le prix de cette création qui devrait être à six chiffres.