Jamais depuis des décennies on n'avait autant entendu parler de la Renault 5. Et pourtant, après son retour en 100 % électrique dans les années à venir, c'est au tour d'un autre projet de mettre la petite citadine française au coeur de l'actu : voici Turbo 3, ou le retour de la Renault Turbo 2 en mode... restomod !

Tout mythe qu'elle est, la Renault 5 n'était pas l'une des voitures les plus excitantes produites par la firme au Losange. Si ce n'est peut-être la version spéciale d'homologation Turbo 1. La voiture française la plus puissante à son lancement délaissait en effet le moteur et la traction du modèle ordinaire, au profit d'un moteur central et de roues arrière motrices.

La Renault 5 Turbo 2, plus commune, a suivi et, bien qu'elle soit moins spéciale, elle reste une petite voiture à hayon remarquable avec le même moteur de 160 chevaux que l'original. Son couple était légèrement inférieur et elle a pris beaucoup de poids (970 kg contre 900 kg) après le remplacement de nombreuses pièces en alliage léger, mais elle est restée la quintessence des petites voitures sportives.

Il aura donc fallu attendre 2021 pour découvrir la Turbo 3, une évolution naturelle de la voiture de rallye des années 1980. Bien qu'elle ne vienne pas directement de Renault, la nouvelle société Légende Automobiles veut rendre hommage à la fougueuse machine française avec une interprétation moderne, mais qui ne reniera sans doute rien des attributs qui ont rendu la version originale si spéciale.

Le cofondateur de l'entreprise, Alan Derosier, avait initialement l'intention de travailler sur la Porsche 911, mais sachant que ce segment du marché est bien couvert par les Singer et consorts, il a décidé de concentrer ses efforts sur son autre héros d'enfance, la Renault 5 Turbo. Quelques images teasers ont été diffusées, qui évoquent les années 1980 et nous donnent un aperçu de ce qui a été appelé la version Turbo 3.

Des ailes musclées à l'avant et à l'arrière ainsi qu'un grand aileron suggèrent que la petite voiture à moteur central a pris une forte dose de stéroïdes tout en adoptant un éclairage LED moderne. La Turbo 3 de Légende Automobiles se dote de sorties d'échappement carrés intégrées dans un large diffuseur arrière, tandis que l'avant présente des conduits d'air à travers lesquels on peut observer les larges roues.

La 5 Turbo restomodée sera dévoilée sous peu, tandis que du côté de Renault, il faudra attendre un peu avant de voir la R5 électrique débarquer, et, à plus forte raison le projet de Renault 5 Alpine, également dans les cartons, qui jouerait la continuité de la Renault 5 Alpine de 1976 (Gordini / Copa sur d'autres marchés).