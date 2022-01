Le nouveau Ford Kuga a déjà fait l'objet de tests de consommation de carburant en conditions réelles dans ses versions hybride rechargeable et hybride légère diesel. L'heure est venue de tester l'efficacité de la voiture entièrement hybride, qui est équipée d'un moteur à essence quatre cylindres de 2,5 litres et d'un moteur électrique produisant 190 ch transmis par une boîte de vitesses CVT aux quatre roues.

Le SUV de fabrication espagnole a enregistré une consommation moyenne de 5,40 l/100 km sur le parcours classique de 360 km, ce qui correspond à un kilométrage de 18,52 km/l et à un coût d'essence de 34,39 € pour le voyage.

Consommation conforme à ses concurrents

Le Ford Kuga hybride se situe ainsi dans la moyenne inférieure de l'échelle de consommation de carburant en conditions réelles dans la catégorie des véhicules hybrides "complets", juste devant le Hyundai Tucson Hybrid 1.6 HEV 230 ch Automatique 2WD (5,45 l/100 km - 18,3 km/l) et en battant d'autres SUV à quatre roues motrices tels que le Hyundai Santa Fe Hybrid 1.6 HEV 230 ch Automatique 4WD et le Honda CR-V Hybrid e:HEV AWD, tous deux à 6,10 l/100 km (16,3 km/l).

Au-dessus du Kuga, on retrouve le Toyota RAV4 Hybrid AWD-i, un 4x4 de la même catégorie dont la consommation moyenne est de 4,40 l/100 km (22,7 km/l), tout comme le Hyundai Kona Hybrid, plus compact et à traction avant.

Grand et confortable

Ce qui rend le Ford Kuga hybride tout à fait satisfaisant à utiliser, c'est la bonne puissance de 190 ch, l'espace suffisant pour les passagers, le confort de conduite, le riche équipement de cette version ST-Line X complété par plusieurs options intéressantes et la bonne transmission aux roues assurée par le système AWD.

La position de conduite, la praticité, l'ergonomie des principales commandes et la bonne qualité perçue des matériaux contribuent également à faire du Kuga un fidèle compagnon de voyage. La voiture testée ajoute à l'équipement de série la peinture blanche perlée, le Pack Technologie, le Pack Co-Pilot, le Pack Hiver et quelques autres options, ce qui porte le prix catalogue à 44 250 €, hors promotions.

Un peu plus gourmand en ville et sur autoroute

Dans le reste des tests de consommation effectués dans un large éventail de conditions, le Ford Kuga hybride de 190 ch a montré une légère tendance à augmenter sa consommation en carburant lorsqu'on ne prête pas trop attention à la pression exercée sur l'accélérateur. En ville et sur l'autoroute, l'efficacité baisse un peu.

Toutefois, la consommation de carburant est à la hauteur des caractéristiques d'un SUV à transmission intégrale et automatique à variation continue qui pèse près de 1,7 tonne et mesure 4,62 mètres de long. Le réservoir d'essence de 54 litres garantit toujours une bonne autonomie de plus de 800 km.

Consommation dans divers parcours

Urbain : 6,6 l/100 km (15,1 km/l)

815 km d'autonomie

: 6,6 l/100 km (15,1 km/l) 815 km d'autonomie Mixte urbain et extra-urbain : 6,2 l/100 km (16,1 km/l)

869 km d'autonomie

: 6,2 l/100 km (16,1 km/l) 869 km d'autonomie Autoroute : 7,1 l/100 km (9,3 km/l)

502 km d'autonomie

: 7,1 l/100 km (9,3 km/l) 502 km d'autonomie Ecoconduite : 4,3 l/100 km (23,2 km/l)

1252 km d'autonomie

: 4,3 l/100 km (23,2 km/l) 1252 km d'autonomie Consommation maximale : 23,6 l/100 km (4,2 km/l)

226 km d'autonomie

Fiche technique

Modèle Énergie Puissance Homologation Émissions de CO2 (NEDC) Émissions de CO2 (WLTP) Ford Kuga 2.5 Hybrid i-AWD 190 ch ST-Line X Hybride

(essence) 190 ch Euro 6d-ISC-FCM 119 g/km 132 g/km

Données

Modèle : Ford Kuga 2.5 Hybrid i-AWD 190 ch ST-Line X

Prix de base : 44 250 €

Date de l'essai : 21/12/2021

Météo (départ/arrivée) : Pluie, 11°/Ensoleillé, 5°

Prix ​​du carburant : 1,769 euro/l (Essence)

Nombre de kilomètres parcourus : 2110 km

Kilométrage au début de l'essai : 971 km

Vitesse moyenne durant l'essai : 76 km/h

Pneumatiques : Hankook Winter i*cept evo3 X - 225/60 R18 104V XL M+S (Label UE: C, B, 72 dB)

Consommations

Moyenne réelle : 5,40 l/100 km (18,52 km/l)

Ordinateur de bord : 5,2 l/100 km

À la pompe : 5,6 l/100 km

Découvrez comment est réalisé notre test de consommation réelle.

Coûts à l'usage

Dépenses réelles : 34,39 €

Dépenses mensuelles : 76,42 € (800 km par mois)

Combien de kilomètres pour 20 € ? 209 km

Combien de kilomètres avec un plein ? 1000 km

Découvrez comment est réalisé notre test de consommation réelle.