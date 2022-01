Le Dacia Duster est depuis des années l'un des SUV les plus vendus en Europe. Ceci grâce à une formule réussie qui allie praticité et simplicité de l'équipement à des prix catalogue très compétitifs. C'est également le cas de la version haut de gamme du restylage, le 1.3 TCe de 150 ch avec transmission automatique à double embrayage que nous avons essayé dans le cadre de notre test de consommation réelle.

Le SUV roumain le plus puissant a parcouru notre trajet standard de 360 km entre Rome et Forlì (Italie) en consommant en moyenne 5,25 l/100 km (19,05 km/l), soit une dépense de 34,19 € en essence.

Légèrement en dessous de la moyenne

Avec une consommation de carburant de 5,25 l/100 km, le Dacia Duster se situe légèrement en dessous du milieu du tableau des consommations réelles des voitures à essence, à égalité avec la Skoda Karoq 1.5 TSI ACT DSG et devant la Jeep Compass 1.3 Turbo T4 150 ch DDCT 4x2 (5,45 l/100 km - 18,3 km/l), Nissan Qashqai Mild Hybrid 158 ch Xtronic 2WD (5,55 l/100 km - 18,0 km/l) et Fiat 500X Cross 1.3 T4 150 ch DDCT FWD (6,00 l/100 km - 16,6 km/l).

En ce qui concerne les SUV et crossovers à essence, le Nissan Juke DIG-T 117 DCT 2WD et le Peugeot 2008 1.2 PureTech 155ch GT EAT8 consomment moins que le Duster avec 5.00 l/100 km (20, 0 km/l), le Ford Puma 1. 0 EcoBoost Hybrid 155 ch manuelle (4,80 l/100 km - 20,8 km/l), Renault Captur TCe 130 EDC (4,70 l/100 km - 21,2 km/l), Volkswagen T-Cross 1.0 TSI 95 ch (4,30 l/100 km - 23,2 km/l) et le leader Hyundai Bayon 1.0 T-GDI 100 ch 48V iMT (3,75 l/100 km - 26,6 km/l).

Bon comportement routier

Le Duster que nous avons testé a droit à la finition Prestige. Il dispose à ce titre de jantes en alliage de 17", de la climatisation automatique, d'une caméra de recul et d'une console centrale avec accoudoir coulissant et espace de rangement. Il est vendu dans l'hexagone à partir de 22 700 €.

Le Duster offre un bon comportement routier, il est relativement confortable et spacieux à la fois pour les personnes à bord et pour les bagages dans le grand compartiment arrière. L'ergonomie des commandes est également bonne et les seuls défauts concernent la qualité perçue de certains matériaux et finitions intérieurs.

Un peu plus gourmand en ville

Dans les conditions de conduite les plus courantes, même en ville et sur l'autoroute, le Dacia Duster 1.3 TCe 150 ch EDC 4X2 Prestige consomme un peu plus de carburant que lors d'un parcours extra-urbain entre Rome et Forli, mais sans atteindre des niveaux inquiétants. Le réservoir d'essence de 50 litres assure une autonomie élevée et constante, proche de 700 km en moyenne.

Consommation dans divers parcours

Urbain : 7,3 l/100 km (13,7 km/l)

685 km d'autonomie

: 7,3 l/100 km (13,7 km/l) 685 km d'autonomie Mixte urbain et extra-urbain : 7,0 l/100 km (14,2 km/l)

710 km d'autonomie

: 7,0 l/100 km (14,2 km/l) 710 km d'autonomie Autoroute : 7,0 l/100 km (14,2 km/l)

710 km d'autonomie

: 7,0 l/100 km (14,2 km/l) 710 km d'autonomie Ecoconduite : 4,1 l/100 km (24,4 km/l)

1.220 km d'autonomie

: 4,1 l/100 km (24,4 km/l) 1.220 km d'autonomie Consommation maximale : 22,8 l/100 km (4,3 km/l)

215 km d'autonomie

Fiche technique

Modèle Energie Puissance homologation Poids à vide Emission CO2

(WLTP) Dacia Duster 1.3 TCe 150 ch EDC 4x2 Prestige Essence 110 kW Euro 6d-ISC-FCM 1.263 kg 142 g/km

Données

Modèle : Dacia Duster 1.3 TCe 150 ch EDC 4x2 Prestige

Prix de base : 22 700 €

Date de l'essai : 13/01/2022

Météo (départ/arrivée) : Ensoleillé, 11°/Ensoleillé, 1°

Prix ​​du carburant : 1,809 euro/l (essence)

Nombre de kilomètres parcourus : 875 km

Kilométrage au début de l'essai : 2 813 km

Vitesse moyenne durant l'essai : 78 km/h

Pneumatiques : Continental EcoContact 6 - 215/60 R17 96H (Label UE: A, A, 71 dB)

Consommations

Moyenne réelle : 5,25 l/100 km (19,05 km/l)

Ordinateur de bord : 5,3 l/100 km

À la pompe : 5,2 l/100 km

Découvrez comment est réalisé notre test de consommation réelle.

Coûts à l'usage

Dépenses réelles : 34,19 €

Dépenses mensuelles : 75,98 € (800 km par mois)

Combien de kilomètres pour 20 € ? 211 km

Combien de kilomètres avec un plein ? 952 km

